Несанкционированная свалка полыхала в Богородском районе
- Дым со стороны Богородска. Что горит? - такое анонимное сообщение появилось в одном из пабликов в соцсети «Вконтакте» около 14:00 12 августа.
Чуть позже, уже в другом паблике, неизвестный написал: «В Богородске горит хлебоприемный пункт».
Столп черного дыма был виден издалекаФото: СОЦСЕТИ
Спустя пару часов очевидцы заявили, что пожар где-то в районе улицы Луначарского в Богородске.
- Горят старые покрышки на заброшенном пункте приема ворованного металла, - написал Роман Маркин.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области «Комсомольской правде» пояснили, что на самом деле возгорание произошло не на хлебозаводе, а рядом с ним. По адресу Вокзальная улица, 44 полыхала несанкционированная свалка.
На свалке в основном автомобильные покрышки, отсюда такой густой дымФото: СОЦСЕТИ
- В основном на этой свалке автомобильные покрышки, отсюда густой дым. Общая площадь пожара - 50 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе.
Сообщение о пожаре поступило в 12:56, а уже в 13:22 пламя было потушено. В ликвидации возгорания были задействованы 16 человек и пять единиц техники.
Очевидцы долго не могли понять, что на самом деле так сильно полыхаетФото: СОЦСЕТИ