2018-08-12T18:47:40+03:00
Происшествия

Несанкционированная свалка полыхала в Богородском районе

При этом в соцсетях пишут, что горел местный хлебозавод [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Многие сначала подумали, что горит хлебоприемный пунктМногие сначала подумали, что горит хлебоприемный пунктФото: СОЦСЕТИ
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- Дым со стороны Богородска. Что горит? - такое анонимное сообщение появилось в одном из пабликов в соцсети «Вконтакте» около 14:00 12 августа.

Чуть позже, уже в другом паблике, неизвестный написал: «В Богородске горит хлебоприемный пункт».

Столп черного дыма был виден издалека Фото: СОЦСЕТИ

Столп черного дыма был виден издалекаФото: СОЦСЕТИ

Спустя пару часов очевидцы заявили, что пожар где-то в районе улицы Луначарского в Богородске.

- Горят старые покрышки на заброшенном пункте приема ворованного металла, - написал Роман Маркин.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области «Комсомольской правде» пояснили, что на самом деле возгорание произошло не на хлебозаводе, а рядом с ним. По адресу Вокзальная улица, 44 полыхала несанкционированная свалка.

На свалке в основном автомобильные покрышки, отсюда такой густой дым Фото: СОЦСЕТИ

На свалке в основном автомобильные покрышки, отсюда такой густой дымФото: СОЦСЕТИ

- В основном на этой свалке автомобильные покрышки, отсюда густой дым. Общая площадь пожара - 50 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило в 12:56, а уже в 13:22 пламя было потушено. В ликвидации возгорания были задействованы 16 человек и пять единиц техники.

Очевидцы долго не могли понять, что на самом деле так сильно полыхает Фото: СОЦСЕТИ

Очевидцы долго не могли понять, что на самом деле так сильно полыхаетФото: СОЦСЕТИ

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