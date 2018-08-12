2018-08-12T15:21:09+03:00
Общество

«Просто ждет автобус»: в Павлове сняли на видео нудиста, гуляющего по территории автовокзала

Одни предположили, что мужчина проспорил, другие - что налицо проблемы с психикой [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Единицы предположили, что человек, возможно, нездоров и надо было вызвать специалистовЕдиницы предположили, что человек, возможно, нездоров и надо было вызвать специалистов
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Очевидцы сняли на видео голого мужчину, который бродил по территории автовокзала в Павлове Нижегородской области. Результат видеосъемки тут же оказался в соцсетях.

- Просто ждет автобус на автостанции в Павлове, - написал автор ролика.

Полностью обнаженный человек вызвал у подписчиков «Вконтакте» неоднозначную реакцию. Хотя многие попросту начали смеяться над ним.

- Это все из-за налогов, - написал Антон Безпалов.

- С AFP заблудился, - предположил Александр Степанов.

Кое-то посчитал, что, быть может, парень проспорил. Однако нашлись те, кто искренне посочувствовал нудисту, непонятно откуда взявшемуся на автостанции в таком виде.

- Человек, может, в беду попал. Где полиция? Всякое бывает… - прокомментировала Катерина Большакова-Игошина.

На что Екатерина Гущина ответила, что налицо проблемы с психикой, ведь нормальный человек обратился бы за помощью к прохожим.

- Одежда запасная не у всех есть! - заступился Максим Иванов.

«Комсомольская правда» позвонила в администрацию павловского автовокзала, однако собеседница попросила позвонить в понедельник, «когда на месте будет директор».

Голый мужчина разгуливал по привокзальной территории Павлова в Нижегородской области.

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