«Просто ждет автобус»: в Павлове сняли на видео нудиста, гуляющего по территории автовокзала
Очевидцы сняли на видео голого мужчину, который бродил по территории автовокзала в Павлове Нижегородской области. Результат видеосъемки тут же оказался в соцсетях.
- Просто ждет автобус на автостанции в Павлове, - написал автор ролика.
Полностью обнаженный человек вызвал у подписчиков «Вконтакте» неоднозначную реакцию. Хотя многие попросту начали смеяться над ним.
- Это все из-за налогов, - написал Антон Безпалов.
- С AFP заблудился, - предположил Александр Степанов.
Кое-то посчитал, что, быть может, парень проспорил. Однако нашлись те, кто искренне посочувствовал нудисту, непонятно откуда взявшемуся на автостанции в таком виде.
- Человек, может, в беду попал. Где полиция? Всякое бывает… - прокомментировала Катерина Большакова-Игошина.
На что Екатерина Гущина ответила, что налицо проблемы с психикой, ведь нормальный человек обратился бы за помощью к прохожим.
- Одежда запасная не у всех есть! - заступился Максим Иванов.
«Комсомольская правда» позвонила в администрацию павловского автовокзала, однако собеседница попросила позвонить в понедельник, «когда на месте будет директор».
Голый мужчина разгуливал по привокзальной территории Павлова в Нижегородской области.