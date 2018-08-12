В Нижнем Новгороде около станции метро «Заречная» произошла утечка воды

СЕГОДНЯ 14:04 2018-08-12T14:36:51+03:00

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Очередная утечка воды произошла в приволжской столице. На этот раз трубу прорвало в Ленинском районе около станции метро «Заречная».

- Вот такой «фонтан» заработал около старого Детского мира, - написала в соцсетях нижегородка Ксения Романова. - Чуть дальше работала бригада Водоканала (ближе к входу в метро) - там тоже бил «фонтан». Ближе к 22 часам вечера вода так и продолжала бить!

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» направила официальный запрос в пресс-службу ОАО «Нижегородский водоканал» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, вечером 1 августа «фонтанчик» забил на Студеной улице.

- Здесь будет новая яма. Звездинка и окрестности, вы можете остаться без воды, - написала нижегородка Юлия на своей странице в Фейсбуке.

И действительно. В результате утечки воды на один день офисное здание в центре города осталось без воды.