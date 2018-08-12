Нижний Новгород окрестили книжной столицей России

СЕГОДНЯ 13:19 2018-08-12T13:30:04+03:00

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Столице Приволжья не впервой быть в рейтингах и списках, составленных какими-либо экспертами. Однако далеко не каждый раз город получает то или иное звание. Другое дело – попадание в топ-50 лучших российских региональных изданий по итогам 2017 года. Теперь Нижний Новгород по праву считается одной из книжных столиц России!

В рейтинге, составленном Ассоциацией книгоиздателей России (АСКИ), некоторые города представлены несколькими издательствами, что свидетельствует о высоком уровне развития книжной культуры и книжного дела в этих регионах: Нижний Новгород – два издательства, Новосибирск – три, Рыбинск – два, Казань – два, Уфа – два и Орел – два.

Эта книга - подарок к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году

В почетную полусотню попали книги нижегородских издательств – «Эклектика» (автор Худин А.А., издательство «Бегемот НН») и «АВТОбиография в рисунках и фотографиях» (автор Носаков В.Н., издательство «Кварц»).

По мнению АСКИ, теперь книжными столицами России можно считать не только Москву и Санкт-Петербург, но и Нижний Новгород вместе с Новосибирском, Екатеринбургом и Казанью.

Издание появилось на свет в честь 85-летия Горьковского автозавода

- Отечественное книгоиздание продолжает развиваться, ориентировано на социальное и культурное направления и соответствует характеру запросов аудитории, - отмечают специалисты.

Кстати, еще одно нижегородское издание – книга-альбом «Максим Горький и Нижний Новгород: Вокруг музеев» (издательство «Деком») стало лауреатом премии в номинации «Гран-при» XV Международного конкурса государств – участников Содружества независимых государств «Искусство книги».

Книга выпущена к 150-летию со дня рождения Максима Горького

По решению жюри конкурса эту награду Россия поделила с белорусскими, казахскими и таджикскими коллегами. Издания-победители будут выпущены и распространены по библиотечным фондам СНГ Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, традиционно осуществляющим поддержку конкурса.

Добавим, что указанные выше книги изданы при содействии областного правительства в 2017 году и приурочены к значимым для региона датам.