Экс-любовницу осудили за организацию убийства бизнесмена Касаткина в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 13:15 2018-08-11T12:11:03+03:00

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Нижегородский районный суд вынес приговор 40-летней женщине, обвиняемой в организации заказного убийства своего начальника и бывшего любовника, а также ее 47-летнему близкому знакомому, который стал исполнителем «заказа». Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в прокуратуре Нижегородского района.

Напомним, тело 45-летнего бизнесмена Александра Касаткина с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено 24 августа 2016 года в квартире дома по улице Студеной, а уже 2 сентября 2016 года убийца был найден – им оказался 46-летний нижегородец. Мужчину задержали в Ярославле, где он пытался скрыться от правосудия.

Однако вскоре выяснилось, что мужчина был лишь исполнителем, а заказчицей убийства выступила его знакомая.

- В мае 2016 года 45-летний житель Нижегородского района, работавший директором одной из управляющих компаний, присвоил денежные средства в размере более миллиона рублей, перечисленные жителями коттеджного поселка за коммунальные платежи, и потратил их на собственные нужды. В это же время он познакомился с жительницей этого же поселка, с которой у него начался роман. Женщина стала жаловаться на своего бывшего любовника, который якобы даже после расставания продолжает избивать и оскорблять его, и в конце концов подговорила мужчина на убийство бывшего, - рассказали в прокуратуре.

В августе 2016 года женщина узнала, что у ее бывшего возлюбленного неполадки с интернетом в квартире, и под этим предлогом ее любовник проник в квартиру бизнесмена. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой гость нанес жертве несколько ножевых ран.

Суд приговорил убийцу и растратчика к 12 годам колонии строгого режима, а организаторшу убийства – к десяти годам колонии.