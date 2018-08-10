2018-08-13T18:14:55+03:00
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Павел Милославский: «Почему мы выбрали музыку Арво Пярта? Представьте, что жив Моцарт, и у вас есть его мобильник»

В октябре-ноябре в Нижнем Новгороде пройдет масштабный фестиваль «Другая музыка. Пярт»
Алексей КАЗАКОВЦЕВДмитрий ЯКОВЛЕВ
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Советский и эстонский композитор Арво ПяртСоветский и эстонский композитор Арво Пярт
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С 5 октября по 29 ноября в Нижнем Новгороде будет проходить фестиваль «Другая музыка. Пярт». Фестиваль может стать культурным событием года наряду с Сахаровским фестивалем, а его программа включает в себя более десятка самых разнообразных событий.

Об этом и не только рассказал директор Нижегородского центра немецкой и европейской культуры, член союза кинематографистов России, организатор фотовыставок, ярких музыкальных концертов и кинофестивалей Павел Милославский на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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Павел Милославский: «Почему мы выбрали музыку Арво Пярта? Представьте, что жив Моцарт, и у вас есть его мобильник»

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