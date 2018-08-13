Нижегородский кремль восстановят к 15 декабря

СЕГОДНЯ 17:30 2018-08-13T19:01:13+03:00

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С момента разрушительного урагана, налетевшего на Нижний Новгород 30 мая, прошло уже больше двух месяцев. Десятки поваленных деревьев, разрушенные крыши домов и упавшие конструкции – ущерб от непогоды тогда составил не один миллион рублей. Как оказалось, от урагана тогда пострадали не только обычные здания, но и сердце Нижнего Новгорода – Нижегородский кремль.

- От урагана тогда пострадали конструкции кровли на трех башнях – Северной, Белой и Георгиевской. Там было утрачено до 50% конструкций, - сообщили «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» в управлении по делам правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

Нижегородский кремль восстановят к 15 декабряФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сразу после урагана специалисты занялись оценкой ущерба и подготовительной работой. На все про все ушло больше месяца – непосредственно к ремонтно-восстановительным работам удалось приступить только 16 июля. Завершить их планируется в течение пяти месяцев – к 15 декабря.

Нижегородский кремль восстановят к 15 декабряФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- На всех этих участках планируется демонтировать и вывезти поврежденные конструкции, восстановить декоративную художественную резьбу деревянных конструкций кровли, отреставрировать кровлю на башнях и пряслах, включая полную замену несущих конструкций, - сообщили в региональном управлении по делам правительства и развития кадрового потенциала. – Кроме того, в планах реставрация кирпичной кладки прясел. В это время будет выполнена перекладка участков стен и перевязка зубков с основной кладкой стен.

Нижегородский кремль восстановят к 15 декабряФото: Роман ИГНАТЬЕВ

КОНКРЕТНО

Что было разрушено в Нижегородском кремле ураганом?

Полностью утрачена кровля на пряслах:

От Тайницкой башни до Северной

От Северной башни до Часовой

От Борисоглебской башни до Георгиевской

Нижегородский кремль восстановят к 15 декабряФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Частично разрушена или полностью утрачена кирпичная кладка зубцов стен между:

* Тайницкой и Северной башнями

* Северной и Часовой башнями

* Ивановской и Белой башнями

* Белой и Зачатской башнями

* Борисоглебской и Георгиевской башнями.