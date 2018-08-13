2018-08-13T19:01:13+03:00
Общество

Нижегородский кремль восстановят к 15 декабря

Во время урагана 30 мая была разрушена большая часть кровли крепости
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Нижегородский кремль восстановят к 15 декабряНижегородский кремль восстановят к 15 декабряФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

С момента разрушительного урагана, налетевшего на Нижний Новгород 30 мая, прошло уже больше двух месяцев. Десятки поваленных деревьев, разрушенные крыши домов и упавшие конструкции – ущерб от непогоды тогда составил не один миллион рублей. Как оказалось, от урагана тогда пострадали не только обычные здания, но и сердце Нижнего Новгорода – Нижегородский кремль.

- От урагана тогда пострадали конструкции кровли на трех башнях – Северной, Белой и Георгиевской. Там было утрачено до 50% конструкций, - сообщили «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» в управлении по делам правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

Нижегородский кремль восстановят к 15 декабря Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородский кремль восстановят к 15 декабряФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сразу после урагана специалисты занялись оценкой ущерба и подготовительной работой. На все про все ушло больше месяца – непосредственно к ремонтно-восстановительным работам удалось приступить только 16 июля. Завершить их планируется в течение пяти месяцев – к 15 декабря.

Нижегородский кремль восстановят к 15 декабря Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородский кремль восстановят к 15 декабряФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- На всех этих участках планируется демонтировать и вывезти поврежденные конструкции, восстановить декоративную художественную резьбу деревянных конструкций кровли, отреставрировать кровлю на башнях и пряслах, включая полную замену несущих конструкций, - сообщили в региональном управлении по делам правительства и развития кадрового потенциала. – Кроме того, в планах реставрация кирпичной кладки прясел. В это время будет выполнена перекладка участков стен и перевязка зубков с основной кладкой стен.

Нижегородский кремль восстановят к 15 декабря Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородский кремль восстановят к 15 декабряФото: Роман ИГНАТЬЕВ

КОНКРЕТНО

Что было разрушено в Нижегородском кремле ураганом?

Полностью утрачена кровля на пряслах:

От Тайницкой башни до Северной

От Северной башни до Часовой

От Борисоглебской башни до Георгиевской

Нижегородский кремль восстановят к 15 декабря Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородский кремль восстановят к 15 декабряФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Частично разрушена или полностью утрачена кирпичная кладка зубцов стен между:

* Тайницкой и Северной башнями

* Северной и Часовой башнями

* Ивановской и Белой башнями

* Белой и Зачатской башнями

* Борисоглебской и Георгиевской башнями.

Нижегородский кремль без крыши.Роман ИГНАТЬЕВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области появится комплекс для выращивания томатов
Кастинг конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород – 2018» пройдет 23 августа
В Нижнем Новгороде на отремонтированные дороги нанесли термопластик
Нижегородец сбил 15-летнюю велосипедистку
Пьяный мужчина чуть не зарубил соседку своей сожительницы в Уренском районе
Телезвезда Лариса Вербицкая проведет фестиваль скандинавской ходьбы в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде более половины жилых домов получили паспорта готовности к отопительному сезону
Выбран подрядчик для благоустройства Щелоковского хутора
МЧС предупреждает нижегородцев о сильных порывах ветра 13 августа
16-летняя мотоциклистка сбила четырех пешеходов в Ардатовском районе
Сквер им. 1905 года хотят благоустроить в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области темп роста жилья увеличился на 4,6%
В Дзержинске погиб пассажир иномарки, за рулем которой был пьяный водитель
Праздничную иллюминацию включат на нижегородской телебашне 13 августа
Глеб Никитин открыл на Бору новую площадь Георгия Победоносца
Четыре человека утонули в выходные в Нижегородской области
ФК «НН» проведет «Открытый урок» для воспитанников социальных приютов
МЧС предупреждает нижегородцев о высокой пожароопасности лесов
Локомотив пассажирского поезда загорелся на перегоне Денисово – Вязники 12 августа
ФК «Нижний Новгород» на выезде вырвал победу у «Томи»
Двадцать свертков с наркотиками изъяли у водителя в Кстовском районе