«Попросил посветить фонариком»: Стало известно, как именно убили 23-летнюю Майю Капустину

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-13T19:00:11+03:00

Родные и близкие забили тревогу на следующий день после ее исчезновения Фото: СОЦСЕТИ

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23-летняя нижегородка Майя Капустина пропала 5 августа. Родные ждали ее всю ночь, но на следующий день к поиску подключились волонтеры.

- Она действительно пропала вечером в 23:00. Сегодня она не выходила на работу. На телефон не отвечает. Дома не появлялась, - написал отец Майи с ее аккаунта «Вконтакте» 6 августа.

Вход в подъезд дома, в котором проживает подозреваемый в убийстве. Фото с сайта СУ СКР по Нижегородской области

Через четыре дня бездыханное тело девушки было найдено в подвале одного из жилых домов на Юбилейном бульваре Сормовского района. Следователи установили, что убийство совершил ее 33-летний знакомый.

Мужчина не только расправился со своей подругой, но и стал требовать с ее родителей выкуп в размере четырех миллионов рублей. При этом делал вид, что она все еще жива.

Дверь в подсобное помещение, где расправились с Майей. Фото с сайта СУ СКР по Нижегородской области

- Родители согласились отдать похитителю часть денег - в один из вечеров подозреваемый получил от них 200 тысяч рублей и попытался скрыться из города. Тут-то его и задержали сотрудники правоохранительных органов, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе прокуратуры Сормовского района.

По версии следствия, мужчина заманил девушку в подсобное помещение дома, в котором проживал, под предлогом посветить фонариком. Там подозреваемый ударил ее молотком по голове, а после задушил Майю, пока та была без сознания. Тело оставалось там до тех пор, пока его не обнаружили полицейские.

Место убийства. Фото с сайта СУ СКР по Нижегородской области

Подозреваемый взят под стражу. В ближайшее время сормовичу будет предъявлено обвинение.

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