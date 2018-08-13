Первоклассников захлестнула мода на футбол

СЕГОДНЯ 17:20 2018-08-13T19:00:11+03:00

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Пеналы, ранцы, дневники с мультяшными персонажами – разобраться во всем этом многообразии под силу далеко не каждому. Особенно тяжко сейчас приходится родителям будущих первоклассников – ведь для них это первый опыт сбора ребенка в школу. Да и выбирать все приходится с нуля – от карандашей до блузок. В помощь таким неопытным родителям во всех районах Нижнего Новгорода открылись школьные базары, где все необходимые товары для ученика собраны в одном месте. «Комсомолка» заглянула на один из таких базаров и выяснила, что нынче в моде у школьников.

Первое, что бросается в глаза – это довольно скудный выбор. Вместо трех десятков принцесс для девочек на обложках дневников – всего штук пять, вместо пятидесяти видов машинок для мальчиков – не больше десятка. Да и те в этом году не в почете.

- В этом году самой большой популярностью пользуются товары с футбольной тематикой. Сказываются последствия чемпионата мира по футболу, - рассказывает продавец Татьяна Романова. – Все тетрадки, дневники, ранцы с футбольными мячами разлетаются на ура. Причем хватают их не только мальчики, но и девочки. Вот так вот запомнился нижегородцам чемпионат!

К слову, самые занятые родители могут купить все школьные принадлежности скопом – ранец с наполнением обойдется примерно в 2 тысячи рублей. Но зачастую в таком портфеле оказываются самые дешевые и простенькие товары, которые могут сломаться уже через пару недель. Да и малыш получит от них мало удовольствия, раз он не принимал участия в их выборе. То ли дело персонажи любимых мультиков, смотрящие с каждой тетрадки и пенала – тут и к школе привыкать будет гораздо приятнее!

- Среди мультяшек по-прежнему вне конкуренции Клуб Винкс, - рассказывает Татьяна Романова. – А среди отечественных персонажей – «Маша и Медведь». Чуточку уступают им «Фиксики».

Первоклассников захлестнула мода на футболФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Что касается школьной формы, то тут все, как и в большом взрослом мире – у дам выбор куда больше, чем у юных джентльменов. Если для девочек работает сразу две палатки с формой, блузками и сарафанами, то для мальчиков всего одна. И цены в ней, мягко говоря, кусаются.

- С вас четыре с половиной тысячи, - подытожила продавец, укладывая в пакет две рубашки, галстук, водолазку и брючки.

- Ничего себе! – присвистнул отец, доставая бумажник. – Это же два бака бензина!

- Ну, что такое два бака? Максимум на два дня хватит, - со знанием дела возразила продавец. – А мальчонке целый год это носить! Это же ваше будущее – вдруг он вундеркиндом вырастет?

В общей сложности, форма на мальчика-первоклашку потянет на 2,5 тысячи рублей. Еще 1300 придется выложить за рубашку. Ну, и 200 рублей за галстук. На первый взгляд, девичьи наряды обойдутся чуточку дешевле: 800 рублей – юбка, 700 рублей – блузка, 1300 – сарафан. Но это только на первый взгляд. В отличие от мальчика, девочке все это придется покупать в двойном экземпляре и с разными аксессуарами: сарафан обычный и парадный, блузка обычная и парадная и так далее. Так что влетит это все в изрядную копеечку!

КОНКРЕТНО

Где открылись школьные базары в Нижнем Новгороде?

Автозаводский район – площадь Киселева (с 6 августа по 7 сентября)

Ленинский район – площадь перед кинотеатром «Россия» (с 1 августа по 9 сентября)

Приокский район – улица Жукова, дом 7 (с 13 августа по 5 сентября)

Советский район – улица Рокоссовского напротив дома № 17 и площадь Советская напротив дома № 1 (с 13 августа по 5 сентября)

Сормовский район – улица Коминтерна, дом № 117 у ТЦ «Муравей» и улица Коминтерна, дом 115 у ТЦ «Луч» (с 1 по 31 августа)

КОМПЕТЕНТНО

Как выбирать форму и школьные принадлежности?

Елена Калиберда, заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области:

Покупая ранец и школьные принадлежности, нужно помнить, что вес ежедневного комплекта для первоклассника не должен превышать 1,5 килограммов. Соответственно, вес ранца должен составлять не более 800 грамм. Учитывая, что организм ребенка еще не сформирован, лишняя нагрузка на плечевой пояс и спину может привести к искривлению позвоночника.

Выбирая школьную форму, нужно в любом случае спрашивать сертификат соответствия или декларацию соответствия. Стоит обратить внимание на запах – вдруг краска для окрашивания тканей была некачественной. Внимательно изучите ярлычок – там должна быть четко на русском языке прописана и возрастная категория, и изготовитель, и размер, и вид ткани.

Школьная форма обязательно должна подходить по размеру и не сковывать движения ребенка. Если она перетягивает нижнюю часть туловища, то могут возникнуть боли в животе, если верхнюю – проблемы с дыханием.

После покупки нужно обязательно сохранять этикетку и если товар окажется некачественным, попытаться вернуть продавцу. Если тот откажется делать возврат, то можно обратиться в региональное Управление Роспотребнадзора, указав в заявке: где был приобретен товар, в чем его несоответствие и приложить маркировочный ярлычок. Для этого достаточно позвонить по телефону 436-78-90 или оставить заявку на сайте.

СЧИТАЛКА «КП»

Тетради в клеточку и линеечку 12 листов – 6 рублей

Плотные обложки на тетрадь – 10 рублей

Пенал с несколькими отделениями – 250 рублей

Дневник – 100 рублей

Точилка – 35 рублей

Ластик – 10 рублей

Набор синих шариковых ручек – 10 рублей

Прочная линейка – 15 рублей

Ножницы с круглыми концами – 50 рублей

Альбом для рисования – 65 рублей

Разноцветные карандаши – 70 рублей

Набор акварельных красок – 80 рублей

Набор гуашь – 110 рублей

Кисточки – от 15 рублей

Пластилин – 55 рублей

Доска для пластилина – 40 рублей

Клеящий карандаш – 45 рублей

Цветная бумага – 50 рублей

Ранец – от 2 тысяч рублей

Форма:

Рубашка для мальчика – 1300 рублей

Костюм для мальчика – 2,5 тысячи рублей

Галстук – 200 рублей

Юбка для девочки – 800 рублей

Блузка – 700 рублей

Сарафан – 1300 рублей