Актриса Наталья Бергер рассказала, как попала в Голливуд

СЕГОДНЯ 16:45 2018-08-13T16:52:41+03:00

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На открытии второго кинофестиваля «Горький fest» по красной ковровой дорожке в числе звёзд российского кинематографа прошла и молодая актриса Наталья Бергер. Кому-то она уже знакома по телевизионным сериалам («Шакал», «Крылья пегаса»), многие видели ее в полнометражной картине «Со дна вершины», премьера которой состоялась в марте 2018 года. Кстати, показом именно этой картины открылся летний кинотеатр на Нижневолжской набережной в этом году. В интервью «Комсомольской правде» девушка рассказала о съемках в Голливуде, роли-мечте и «немужественных» актерах.

«Мне хотелось в кино»

- Как вы, 17-летняя студентка театрального института имени Щукина, попали на съемки мелодрамы «Со дна вершины»?

- Случайно. Я пришла в актерский отдел Мосфильма, но перепутала двери и очутилась в комнате, где продюсеры и режиссер обсуждали новый фильм. Я начала извиняться, мол, ошиблась, а они сказали, что наконец-то нашли актрису на главную роль.

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- В широкий прокат фильм вышел спустя 4,5 года. За плечами уже съемки в других полнометражных картинах. Не думаете, что могли сыграть лучше?

- Думаю, но, надеюсь, это путь постижения актерской профессии. Только сейчас приходит понимание того, насколько многое в игре зависит от жизненного опыта. И, конечно, в 23 года, я бы сыграла по-другому, чем в восемнадцать. Может быть, это и хорошо, что в кино мы практически ровесники своих героев - такие же наивные и молодые.

- Как вам фильм в целом?

- Скажем, я не разочарована и счастлива, что он вышел в прокат спустя четыре года. Кстати, при поддержке Президента РФ Владимира Путина. Творческую группу объединяла одна идея - снять доброе, искреннее кино, в котором есть и любовь, и свет. Сейчас много мрачных проектов про нашу действительность, и все меньше таких вот чистых, правдивых, может быть, чуть наивных картин.

bergernaty ПУСТЬ ПОБЕДИТ ТОТ,В ЧЬЁМ СЕРДЦЕ БОЛЬШЕ ЛЮБВИ!!! Кинолента Со дна вершины 1 марта выйдет на большой экран. Картина уже официально завершена и готова к показу, осталось лишь несколько штрихов, чтобы россияне смогли увидеть этот фильм на широком экране.#соднавершины#мосфильм#альтаир#натальябергер#каро11октябрь actress #cinematography #professionalactress#director#dop#cinematographer#imgmodel #la #highfashionmodel#laphotographer #parisphotographer #lamovie #imgmodels#hollywoodmovie #moviestar #modeling#acting #lamovie #laactress #caa#futuremoviestar#worldwidephotographer #netflix #hbo

- Чем вы занимались, пока фильм «Со дна вершины» ждал своего часа?

- Училась в институте (окончила год назад), снималась. Как известно, преподавателям не очень нравится, когда студенты снимаются в кино вместо того, чтобы ходить на занятия. Но мне и родители говорили, и я сама понимала, что нужно реализовывать себя! Ведь большое количество выпускников театральных вузов остаются без работы. А мне всегда очень хотелось именно в кино. Я и театр люблю, но камера ближе к неуловимым внутренним переживаниям артиста.

- В каких фильмах вы снимались?

- Вместе с фильмом «Со дна вершины» стартовали съемки 16-серийной исторической картины «Солнечный круг» для Первого канала. Там у меня главная роль. Следом была «Игра» Дмитрия Астрахана. Я сыграла героиню Инги Оболдиной в молодости. Сейчас картина на фестивалях, должна выйти в прокат в сентябре, как и сериал «Солнечный круг».

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За мечтой - в Голливуд

- Как вы попали в Лос-Анджелес?

- На втором курсе в «Щуку» приезжали преподаватели из Америки - они нас прослушивали. И через некоторое время я уехала учиться в The Lee Strasberg Theatre & Film Institute в Лос Анджелес. Там я поняла, на каком все-таки крутом уровне находится американский кинематограф! Словами не описать. К тому же я неплохо говорю на английском и французском языках (спасибо нижегородской гимназии №13). Благодаря заинтересованным во мне актерским агентствам, сделала рабочую визу в США, поехала туда в марте 2018 года и работала почти каждый день.

- Где снимались?

- В разных проектах. Например, в четырех музыкальных клипах на ведущих киностудиях Лос-Анджелеса: Universal Studios, Columbia Pictures, 20th Century Fox и Warner Bros. Один из них - на официальный трек фильма «Дэдпул-2» Welcome to the party в исполнении Diplo, French Montana&Lil Pump ft. Zhavia. Я одета в костюм одной из главных героинь этого фильма.

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- В кино удалось поработать?

- А как же (улыбается). В полнометражном фильме Violent delights сыграла европейскую девушку. Много снималась в короткометражках.Снималась в документальном проекте, который уже вышел в Америке и в Европе.

- Наверняка, у вас есть роль мечты? Где хотелось бы сняться?

- Моя мечта - исторический костюмированный качественный художественный фильм или, может быть, сериал! Мне кажется, это российская тема. С удовольствием бы сыграла Анну Каренину. Кстати, я одна из первых пробовалась на эту роль в фильме Карена Шахназарова (ее потом сыграла Елизавета Боярская). Пробы были шикарные, притом, что проходила я их с температурой под сорок. И лет мне было девятнадцать.

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«Вдовиченков - настоящий мужик!»

- Сейчас вы в России. Чем занимаетесь?

- Работаю в проекте для Первого канала. Я играю актрису, а Дмитрий Астрахан - режиссера. Очень смешно, потому что до этого мы в реальности были актрисой и режиссером, а теперь играем их.

- Как вообще складываются отношения с коллегами по цеху? Не обижают?

- Я очень благодарна команде, с которой работала над фильмом «Со дна вершины»: Сергею Никоненко, Владимиру Вдовиченкову, Ирине Розановой… То, что происходило за кадром, в тысячу раз интереснее!

- Вдовиченков хорош...

- Не то слово! Однажды мы летели на съёмки и разговаривали о профессии. Он рассказывал актерские фишки. Прекрасный человек, с юмором. И настоящий мужественный человек.

bergernaty America...you know,they want someone to love,they want someone to hate...and they want it easy...But, what s easy?Haters always say Tonya,tell the truth... ...But there is no such thing as truth,I mean,It s bullshit.Everyone has their own truth and life usually does whatever it wants.This is the story of my life and this is the f***ing truth.( I-Tonya movie/) Photographer: @kumantsova_anna #margotrobbie)#movie#actress#professionalactress#model#hollywood#hollywoodmovie#losangeles#california#photographer#omodels#img#life

Честно говоря, у меня неоднозначное отношение к мужчинам-актерам. В большинстве своем, они кажутся мне излишне экзальтированными. Но Владимир не тот случай. Он настоящий мужик!

- Не могу не спросить о личной жизни. Как с ней обстоят дела?

- Я считаю, что счастливая личная жизнь, пожалуй, главная составляющая успеха. Причем не только актерского, но и общечеловеческого. Поэтому всем читателям и вам от души желаю счастья в личной жизни!