Владимир Путин встретился с главой Нижегородской области Глебом Никитиным

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-13T16:21:51+03:00

Информация об этом появилась на сайте Президента РФ 13 августа 2018 года

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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Нижегородской области Глебом Никитиным. Информация об этом появилась на сайте kremlin.ru в понедельник, 13 августа 2018 года.

Согласно информации, встреча проходила в Ново-Огарёво под Москвой и обсуждалось на ней главным образом социально-экономическое положение Нижегородской области.

- В целом мы динамично развиваемся и по некоторым показателям демонстрируем очень хорошую динамику по сравнению с прошлым полугодием. Во-первых, валовой региональный продукт показал рост 103 процента, и по итогам года мы прогнозируем такой же рост. Это выше, чем среднероссийский прогноз. Достичь этого удалось за счет роста промышленности, повышения производительности труда и меняющихся общеэкономических тенденций, - заявил Глеб Никитин.

Как отметил глава Нижегородской области, отдельный импульс экономике региона дал прошедший этим летом чемпионат мира по футболу.

- Не могу удержаться, чтобы еще раз не сказать вам огромное спасибо за то, что вы дали возможность Нижнему Новгороду провести чемпионат мира. Совершенно фантастический праздник, и отношение людей абсолютно удивительное. Поменялись люди, болеть стали по-другому, - сказал Глеб Никитин.

Заработная плата нижегородцев выросла в реальном исчислении на шесть процентов, производительность труда – на 12 процентов. Рост инвестиций за первое полугодие 2018 года составил пять процентов. В области жилищного строительства рост составил 4,6 процента.

- Хотелось бы думать, что наши совместные усилия – и Правительства Российской Федерации, и правительства Нижегородской области – дают свои плоды, - подчеркнул Глеб Никитин.

Рассказал глава Нижегородской области и о проблемах региона. Одна из главных, на его взгляд – стабильный миграционный отток.

- Около четырех тысяч человек за два года переехали в другие города. Конечно, тут много разных причин – и близость к Москве, и транспортная доступность, но основная причина – в городе не хватает так называемого «третьего места», общественного и культурного пространства. Где-то, конечно, восстанавливаются дворовые территории, где-то строятся объекты, но комплексного развития центров городов нет. Важен культурно-образовательный центр, потому что у нас нет даже конгрессно-выставочного центра, нормальных театрально-концертных площадок, негде даже размещать собственные музейные хранилища, - сообщил Глеб Никитин.