2018-08-13T16:11:38+03:00
Спорт

«Яхта, парус…»: в Нижнем Новгороде стартовала регата «Кубок Р.Е. Алексеева»

Первая гонка на дистанцию чуть менее 29 км прошла 12 августа [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: Татьяна ПелевинаФото: Татьяна Пелевина
Изменить размер текста:

Какое-то невероятное лето выдалось в Нижнем Новгороде в 2018 году. Сначала местные млели от футбольных фанатов, затем кочевали из одного кинотеатра в другой, потому что фестиваль «Горький fest». Совсем недавно в Большом Козине состоялся пятый фестиваль высоких технологий Alfa Future People. А в субботу, 11 августа, в яхт-клубе «Белая речка» состоялось открытие 39-й всероссийской парусной регаты «Кубок Р.Е. Алексеева»!

Фото: Александр Беляев

Фото: Александр Беляев

Фото: Александр Беляев

Фото: Александр Беляев

Фото: Татьяна Пелевина

Фото: Татьяна Пелевина

В этот раз на регату съехались экипажи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Рыбинска, Чебоксар, Казани, Тольятти и других российских городов. Среди участников, конечно же, есть и нижегородские яхтсмены. В общей сложности 37 экипажей.

Фото: Александр Беляев

Фото: Александр Беляев

По информации организаторов, гонки проходят в пяти зачетных группах: Open800, Четвертьтонник, Полутонник, ORC и РПО. Первый заплыв стартовал в 13:00 12 августа. Дистанция гонки составила 15,6 морских миль - это чуть меньше 29 километров.

Фото: Татьяна Пелевина

Фото: Татьяна Пелевина

Фото: Татьяна Пелевина

Фото: Татьяна Пелевина

В зачетной группе OPEN800 первой к финишу пришла яхта «Глобус» (Санкт-Петербург). В группе Четвертьтонник первой стала яхта «Реал» (Нижний Новгород), а в группе ORC - яхта «Erg» (Москва). Что касается группы РПО, то там на коне оказался экипаж на яхте «Шанс»(Чебоксары).

Фото: Татьяна Пелевина

Фото: Татьяна Пелевина

Фото: Татьяна Пелевина

Фото: Татьяна Пелевина

Соревнования продолжатся 13 августа. Например, уже стартовала длинная маршрутная гонка с финишем в поселке Сокольский.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Севилья - Барселона 12 августа 2018: прямая онлайн-трансляция матча Суперкубка Испании по футболу
Футбол, матч Севилья - Барселона 12 августа 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 августа 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч Суперкубка Испании по футболу
Спартак - Анжи 11 августа 2018: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Спартак - Анжи 11 августа 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 11 августа 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 тура чемпионата России по футболу 2018/2019
Динамо (Минск) – Зенит 9 августа 2018 года. Прямая онлайн-трансляция матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы
Футбол, матч Динамо (Минск) – Зенит. Прямая онлайн-трансляция матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится 9 августа 2018 на стадионе Динамо. Состав команд, статистика личных встреч
Новости 24
Нижегородец сбил 15-летнюю велосипедистку
Пьяный мужчина чуть не зарубил соседку своей сожительницы в Уренском районе
Телезвезда Лариса Вербицкая проведет фестиваль скандинавской ходьбы в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде более половины жилых домов получили паспорта готовности к отопительному сезону
Выбран подрядчик для благоустройства Щелоковского хутора
МЧС предупреждает нижегородцев о сильных порывах ветра 13 августа
16-летняя мотоциклистка сбила четырех пешеходов в Ардатовском районе
Сквер им. 1905 года хотят благоустроить в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области темп роста жилья увеличился на 4,6%
В Дзержинске погиб пассажир иномарки, за рулем которой был пьяный водитель
Праздничную иллюминацию включат на нижегородской телебашне 13 августа
Глеб Никитин открыл на Бору новую площадь Георгия Победоносца
Четыре человека утонули в выходные в Нижегородской области
ФК «НН» проведет «Открытый урок» для воспитанников социальных приютов
МЧС предупреждает нижегородцев о высокой пожароопасности лесов
Локомотив пассажирского поезда загорелся на перегоне Денисово – Вязники 12 августа
ФК «Нижний Новгород» на выезде вырвал победу у «Томи»
Двадцать свертков с наркотиками изъяли у водителя в Кстовском районе