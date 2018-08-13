«Яхта, парус…»: в Нижнем Новгороде стартовала регата «Кубок Р.Е. Алексеева»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-13T16:11:38+03:00

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Какое-то невероятное лето выдалось в Нижнем Новгороде в 2018 году. Сначала местные млели от футбольных фанатов, затем кочевали из одного кинотеатра в другой, потому что фестиваль «Горький fest». Совсем недавно в Большом Козине состоялся пятый фестиваль высоких технологий Alfa Future People. А в субботу, 11 августа, в яхт-клубе «Белая речка» состоялось открытие 39-й всероссийской парусной регаты «Кубок Р.Е. Алексеева»!

Фото: Александр Беляев

Фото: Александр Беляев

Фото: Татьяна Пелевина

В этот раз на регату съехались экипажи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Рыбинска, Чебоксар, Казани, Тольятти и других российских городов. Среди участников, конечно же, есть и нижегородские яхтсмены. В общей сложности 37 экипажей.

Фото: Александр Беляев

По информации организаторов, гонки проходят в пяти зачетных группах: Open800, Четвертьтонник, Полутонник, ORC и РПО. Первый заплыв стартовал в 13:00 12 августа. Дистанция гонки составила 15,6 морских миль - это чуть меньше 29 километров.

Фото: Татьяна Пелевина

Фото: Татьяна Пелевина

В зачетной группе OPEN800 первой к финишу пришла яхта «Глобус» (Санкт-Петербург). В группе Четвертьтонник первой стала яхта «Реал» (Нижний Новгород), а в группе ORC - яхта «Erg» (Москва). Что касается группы РПО, то там на коне оказался экипаж на яхте «Шанс»(Чебоксары).

Фото: Татьяна Пелевина

Фото: Татьяна Пелевина

Соревнования продолжатся 13 августа. Например, уже стартовала длинная маршрутная гонка с финишем в поселке Сокольский.