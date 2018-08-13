Лауреатов 5-й Строительной премии «Золотой ключ-2018» объявят в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-13T15:31:56+03:00

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16 августа 2018 г.в Нижнем Новгороде состоится Торжественная церемония награждения лауреатов 5-й Юбилейной Нижегородской региональной строительной премии «Золотой ключ-2018». Организаторами Премии выступают Нижегородская Гильдия Сертифицированных Риэлторов и агентство новостей Newsroom24. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Нижегородской области.

«Золотой ключ» - одно из главных ежегодных итоговых событий строительной отрасли Нижегородского региона, которое завершает цикл праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Строителя.

В этом году организаторами мероприятия принято решение посвятить Премию оценке работы строительных компаний региона не за год, а за пять «юбилейных» лет. Экспертный совет Премии предполагает отметить Дипломами лауреата компании, которые внесли наибольший вклад в развитие жилищного строительства в Нижегородской области. Кроме того, Дипломами будут отмечены яркие «новинки», новые объекты, которые отличаются привлекательными потребительскими качествами, продуманными проектами, а главное - аккредитованы НГСР.

Всего в этом году будет вручено 18 дипломов лауреатов.

«Площадка Премии традиционно объединяет строителей, риэлторов, представителей органов власти,банковской сферы, средств массовой информации. Только коллективными усилиями всех участников отрасли можно воплощать в жизнь масштабные строительные проекты», заявил главный редактор Newsroom24 Александр Савельев,

По словам Президента НГСР Елены Соколовой, «Премия «Золотой ключ» стала признанным Знаком качества для лучших застройщиков региона, поскольку наш Экспертный совет основывается прежде всего на данных сервиса «Аккредитованный объект» НГСР, на полной и всесторонней информации о надежности и качестве строительства, полученной экспертами Гильдии».

Торжественная Церемония пройдет в зале «Ривьера» ресторана гостиницы «Александровский сад». В мероприятии примут участие представители профильных подразделений Правительства Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода, других органов власти и общественных организаций.

Официальные партнеры премии - новый ЖК «Торпедо» (открыта предварительная запись желающих ознакомиться), компании «ЖБС Проект» и ГК «Экойл».

Информационные партнеры - радио «Комсомольская правда», телекомпания ННТВ, телепрограмма «Домой!Новости», информационные порталы «В Городе N», domostroynn.ru, gipernn.ru, информагентство «НТА-ПРИВОЛЖЬЕ», а также «Полезная площадь» и «Нижегородская правда».

По вопросам аккредитации:

Председатель Оргкомитета Александр Островский alostr@mail.ru

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