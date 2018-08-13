«Надеемся, скоро мальчик приедет в Россию»: с родителями 9-летнего Ираклия связалась санитарная авиация

СЕГОДНЯ 14:48 2018-08-13T14:53:53+03:00

Мама находится рядом с маленьким Ираклием 24 часа в сутки Фото: СОЦСЕТИ

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История о 9-летнем жителе Дзержинска Ираклии, ставшем «заложником» грузинской больницы, получила продолжение.

Напомним, мальчик вместе со своими родителями отправился погостить к пожилому дедушке в Грузию. Однако вместо прогулок и купания в море ребенок оказался в реанимации, где пребывает четвертую неделю в стабильно тяжелом состоянии.

Как рассказала мама мальчика Наталья Миклютина, на второй день у ее сына появилась острая боль в животе. Врачи поставили диагноз – непроходимость кишечника, ставшая следствием спаечного процесса после аппендицита, который ему удалили год назад.

- Его срочно прооперировали, и поначалу все было хорошо, но потом упало давление… - вспоминает Наталья. - В ходе обследования обнаружили в сердце тромб. Вдобавок ко всему у сына отек легкого, жидкость выходит через дренаж.

Нижегородские кардиохирурги готовы помочь мальчику в любое время, только бы приехалФото: СОЦСЕТИ

Делать операцию там, в Грузии, накладно - услуга стоит 13 тысяч долларов. К тому же не факт, что обойдется одним оперативным вмешательством, да и гарантий местные врачи не дают. При этом специалисты Нижегородского кардиоцентра в принципе понимают, что надо делать с Ираклием. Осталось дождаться его возращения на родину.

- Для перевозки сына нужны специальные условия. Я написала в Минздрав России, обратилась в посольство, даже в Кремль отправила обращение. Толку ноль, - пожаловалась отчаявшаяся мать.

На следующий день после публикации «Комсомолки» с родителями мальчика связалась санитарная авиация Москвы. Правда, предупредили, что будет гражданский самолет, поскольку на организацию специального борта понадобится много времени.

- Подали заявки во все авиакомпании, которые смогут перевезти Ираклия, группу врачей и оборудование на борту, - сообщили друзья семьи. – Сейчас ждем ответы от авиакомпаний и надеемся, что в скором времени малыш приедет в Россию, где сможет продолжить лечение.

А пока продолжается сбор средств на содержание Ираклия в реанимации грузинской больницы. Стоимость пребывания в клинике уже достигла 510 300 рублей!

- У кого есть возможность помочь, мы будем очень благодарны, - обращаются к неравнодушным организаторы сбора.

КОНКРЕТНО

Помочь рублем маленькому Ираклию может любой желающий.

Реквизиты: 639002429001104581 с подписью «Для Ираклия» (Екатерина Ивановна Л.). Также перевод можно осуществить по номеру телефона 8-920-040-60-28.