В нижегородской подземке сократятся интервалы движения поездов

СЕГОДНЯ 18:50 2018-08-13T19:02:44+03:00

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Обычно летом из-за снижения пассажиропотока в метрополитене увеличивается интервал движения поездов. Что, собственно, и произошло 6 августа: сегодня на Автозаводской линии интервал составляет семь минут, на Сормовско-Мещерской - десять минут.

Однако, по словам директора нижегородской подземки Олега Яушева, после 25 возвращается тот интервал движения, к которому привыкли пассажиры.

- Два первых летних месяца метро работало в очень напряженном режиме, - напомнил эксперт. - Поэтому в августе мы буквально на три недели увеличили интервалы. Вместе с тем в этом году интервалы меньше, чем в прошлые годы, потому что у нас большее количество составов. Пять из них приобрели к чемпионату мира по футболу.

Сейчас на профилактике один состав с Сормовской линии и три состава с Автозаводской. Метрополитен готовится к началу учебного года, передает пресс-служба муниципалитета.

С 25 августа интервал на Автозаводской линии будет четыре минуты, на Сормовско-Мещерской - шесть минут.

Вместе с тем Яушев добавил, что в настоящее время в метро в часы пик до 35 тысяч человек.

Напомним, в связи с открытием новой станции метро «Стрелка» в нижегородском метро изменилась схема движения поездов. С 13 июня поезда начали ходить по двум независящим линиям: Автозаводской и Сормовско-Мещерской. По Автозаводской линии поезда следуют между конечными станциями «Парк культуры» - «Горьковская», по Сормовско-Мещерской линии - между станциями «Буревестник» - «Стрелка». Станция «Московская» стала пересадочной с одной линии на другую.

Позже «Комсомолка» писала, что с 6 августа интервал движения поездов увеличивается. К такому выводу чиновники вместе с руководством метрополитена пришли после того, как убедились: наполняемость вагонов слишком мала. В итоге изменения не коснулись только станции «Горьковская». Там поезда по-прежнему ходят в час пик раз в четыре минуты, а в остальное время можно уехать каждые шесть минут.