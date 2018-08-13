Прогноз погоды на 13-15 августа в Нижнем Новгороде: похолодание и небольшая облачность

СЕГОДНЯ 12:46 2018-08-13T12:57:09+03:00

Ближе к пятнице столбики термометров опустятся до +21

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В начале недели в Нижнем Новгороде ожидается облачная погода без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В понедельник, 13 августа, будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха прогреется до +24 градусов. Ветер западный, 4 м/с. Атмосферное давление составит 742 миллиметров ртутного столба.

Во вторник, 14 августа, будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха до +23 градусов. Ветер западный, 2 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм. рт. ст. Ночью +14, облачно, без осадков.

В среду, 15 августа, прогнозируется облачная погода, но по-прежнему без осадков. Температура прогреется до +26. Ветер юго-западный, 4 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм. рт. ст. Ночью +13, небольшая облачность, без осадков.

Небольшой дождь ожидается ближе к четвергу, 16 августа. Однако будет облачно с прояснениями. Температура прогреется до +25. Ветер северо-западный, 3 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм. рт. ст. Ночью +18, дождь.

В пятницу в Нижегородскую область придет небольшое похолодание – температура днем до +21. Ветер северный, 3 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм. рт. ст. Ночью +14, переменная облачность и небольшой кратковременный дождь.