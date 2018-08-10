В Кстове заделали дорожные ямы, на которые жаловались местные жители

СЕГОДНЯ 17:44 2018-08-10T18:01:26+03:00

Нерадивый подрядчик сначала срезал асфальт, чтобы положить новый, но затем передумал

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Радостной новостью о том, что искусственно сделанные ямы на дорогах Кстова, заделали, министр транспорта и автодорог региона Вадим Власов поделился на своей странице в Фейсбуке.

- Дорогие кстовчане, мы с вами решили еще одну проблему, которая свалилась на голову жителей города и его гостей, - с таких слов начинается его пост.

Власов сообщил, что сфрезерованное покрытие (а это шесть тысяч квадратных метров!) по всему городу, ставшее настоящей бедой, закрыто асфальтобетоном.

- Выполнение работ по ямочному ремонту закончено, - обрадовал чиновник.

Напомним, «Комсомолка» писала, что куски асфальта на кстовских дорогах вырезали, чтобы в дальнейшем сделать ровное покрытие. Причем эта работа была выполнена подрядчиком без согласования с городскими властями.

- Кому нужно, чтобы мы оставили свои колеса на дороге? - вопрошала местная жительница Ольга Новикова.

В Кстовской администрации пояснили, что в течение июня «Группе А» неоднократно выдавались предписания, применялись штрафные санкции и выдвигались требования приступить к восстановлению покрытия проезжей части. Но все без толку. К середине июля контракт с подрядчиком был расторгнут.

По словам министра, без ускорений и контроля со стороны областного ведомства не обошлось.

- Но главное сделать выводы и предпринять все возможные меры по недопущению таких негативных ситуаций. Поэтому данную ситуацию разложил на селекторе с главами муниципалитетов. И дал рекомендации, - уточнил Власов.

А ниже специалист написал, какие именно выводы и рекомендации были озвучены.

- Первое - нельзя фрезеровать покрытие больше, чем возможно заасфальтировать до конца рабочего дня. Второе - исключить оплату работ до полной готовности. Сфрезеровано/заасфальтировано. Это не исключает промежуточную приемку работ. И, наконец, третье - прописать эти требования в контракт. Все очень просто, - заключил чиновник.