Звездопад Персеиды 2018: нижегородцев ждет пик метеорного потока

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-10T16:15:49+03:00

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Последний летний месяц по традиции дарит жителям Земли самый красивый звездопад. Метеорный поток Персеиды идет весь август, однако максимум приходится 12-13 августа.

- Само явление представляет собой метеорный поток, вызванный тем, что хвост кометы, который остался на пути Земли врывается в атмосферу и сгорает на высоте около 80 километров, - рассказал начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.

Согласно прогнозу, в течение часа можно увидеть порядка сотни падающих звезд. Максимально количество звезд можно наблюдать на протяжении всего темного времени.

- Лучше всего смотреть в тех местах, где достаточно темно, - отметил собеседник «Комсомолки». - Конечно, такой укромный уголок можно найти в городе, но желательно выбраться за его пределы. Тем более, что это будут выходные.

И главное - не забыть загадать желание, увидев падающую звезду.