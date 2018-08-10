2018-08-10T12:12:15+03:00
Общество

МТС даст возможность нижегородцам распечатывать фотографии прямо из смартфона

Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
МТС запускает сервис прямой печати фотографий из облачного приложения.МТС запускает сервис прямой печати фотографий из облачного приложения.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

МТС запускает сервис прямой печати фотографий из облачного приложения, который позволит клиентам МТС уже на следующий день получать готовые снимки.

Клиенты МТС теперь могут за пару секунд отправить на печать фотографии со своего смартфона. Достаточно загрузить в облачное приложение «Вторая память» нужные снимки, выбрать формат печати и пункт доставки. Получить готовые фотографии можно будет на следующий день. Когда фотографии будут готовы, пользователь получит SMS.

«В смартфонах каждого пользователя хранятся тысячи фотографий, на которых запечатлены яркие моменты жизни. Мы нашли способ дать новую жизнь этим фотографиям - теперь можно распечатать их без мучений с отправкой снимков на флешку и походов в фотосалон. Отправить фотографии в печать можно сразу из облака. Стоимость печати через приложение будет на 30% ниже, чем при походе в фотосалон, доставка в ряде случаев бесплатна», - говорит руководитель по цифровым продуктам МТС Максим Марасанов.

Печать фотографий, которые хранятся в облаке МТС, доступна в популярных форматах 10x15, 15x20, 20x30. Забрать готовые снимки можно в фотосалонах партнера - компании «Фотосфера», пунктах выдачи PickPoint или заказать доставку курьером.

«Вторая память» - облачное хранилище, которое позволяет копировать в облако фото- и видеоархив, записную книжку, музыку и другие данные. Объем облачного хранилища от 5 ГБ до 1 ТБ. Пять гигабайт свободного места в облачном сервисе бесплатно доступны любому клиенту МТС по тарифам с включенным пакетом интернета. Пользоваться облачным хранилищем можно со смартфонов и планшетов на iOS и Android, а также с настольных компьютеров и ноутбуков.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
5 советов от Роскачества: как выбрать лучшие яблоки
Эксперты проверят яблоки с рынков, из магазинов и обычных дач, чтобы узнать, есть ли там пестициды, и сколько в сезонных фруктах пользы. А пока объясняют, можно ли по внешнему виду понять, какие яблоки самые вкусные
Приключения москвича в России: Томск со времен Чехова изменился мало — вот только женщины вытеснили мужчин
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы в Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Новости 24
За две недели за езду по Большой Покровской оштрафовали 59 водителей
В Нижнем Новгороде на 82-м году жизни умерла бывший директор кинотеатра «Рекорд» Людмила Садовская
Глеб Никитин посетит фестиваль музыки и технологий Alfa Future People 2018
ГАЗель на скорости влетела в столб: 42-летняя пассажирка погибла на месте
Нижегородцы займутся йогой на спортивном фестивале
Глеб Никитин предложил провести 9 сентября голосование по проекту Стратегии развития региона
Нижегородцы проведут День физкультурника на Гребном канале
Нижегородские хирурги провели две уникальные операции
Выставка с лучшими российскими местами для путешествий пройдет в Нижнем Новгороде
На Звездинке появился обновленный полиэлитеновый водовод в 200 метров длиной
Глеб Никитин пообещал взять на контроль ситуацию с ливневками в Автозаводском районе
В Нижегородской области пройдет экстремальный забег «Стальной характер»
Глеб Никитин вошел в состав совета директоров ПАО «ГАЗ»
Шестилетний пассажир погиб в ДТП, потому что пьяный водитель не справился с управлением
914 домов в Нижнем Новгороде прошли проверку на морозоустойчивость
ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с командой "Луч" из Владивостока
Полицейский за взятку в 93 000 рублей закрыл глаза на то, что иностранцев фиктивно ставили на учет
На матч Олимп-ФНЛ в Нижнем Новгороде пришли более 28 000 зрителей
Канавинский суд отказался возвращать маленькую дочь отцу-англичанину