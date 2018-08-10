2018-08-10T10:18:34+03:00
Общество

Жара и солнце: Погода в Нижнем Новгороде 11 и 12 августа 2018

В эти выходные столбики термометров будут подниматься до +27 градусов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Жара и солнце: Погода в Нижнем Новгороде 11 и 12 августа 2018Жара и солнце: Погода в Нижнем Новгороде 11 и 12 августа 2018Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В эти выходные, 11 и 12 августа 2018 года, в Нижнем Новгороде будет жарко и солнечно. Так что нижегородцам стоит провести эти дни на природе.

- В субботу, 11 августа, столбики термометров в Нижнем Новгороде поднимутся до +27 градусов, - обещают синоптики. – При этом сохранится солнечная и безоблачная погода. Осадков в этот день не ожидается.

Схожая картина ожидает нижегородцев и в воскресенье, 12 августа. С самого утра в Нижнем Новгороде будет довольно тепло +20…+22 градуса.

- Ближе к полудню воздух прогреется до +27 градусов, - предупреждают синоптики. – Ни осадков, ни сильного ветра не ожидается.

Учитывая, что ни дождя, ни гроз в эти выходные не ожидается, для нижегородцев самое время отправиться на пикник. Главное, не перегреться на солнце.

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