Жара и солнце: Погода в Нижнем Новгороде 11 и 12 августа 2018
В эти выходные, 11 и 12 августа 2018 года, в Нижнем Новгороде будет жарко и солнечно. Так что нижегородцам стоит провести эти дни на природе.
- В субботу, 11 августа, столбики термометров в Нижнем Новгороде поднимутся до +27 градусов, - обещают синоптики. – При этом сохранится солнечная и безоблачная погода. Осадков в этот день не ожидается.
Схожая картина ожидает нижегородцев и в воскресенье, 12 августа. С самого утра в Нижнем Новгороде будет довольно тепло +20…+22 градуса.
- Ближе к полудню воздух прогреется до +27 градусов, - предупреждают синоптики. – Ни осадков, ни сильного ветра не ожидается.
Учитывая, что ни дождя, ни гроз в эти выходные не ожидается, для нижегородцев самое время отправиться на пикник. Главное, не перегреться на солнце.