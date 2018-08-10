Alfa Future People 10 августа 2018: Прямая онлайн-трансляция фестиваля музыки и технологий под Нижним Новгородом
Пятый юбилейный фестиваль музыки и технологий Alfa Future People состоится 10 августа 2018 года под Нижним Новгородом. Участников фестиваля в этом году ждет выступление более 100 диджеев, 15 часов лекций на футуристические темы, 23 вида спорта и суперсовременные гаджеты. Хедлайнерами фестиваля станут Tiesto, Steve Aoki, Alesso и Afrojack. Также с ними выступят Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Gareth Emery, Going Deeper, KSHMR, Swanky Tunes, Vini Vici, Yellow Claw. При этом все выступления будут проходить на самой большой сцене в стране, равной по высоте девятиэтажному дому.
Спортивная зона в этом году тоже порадует посетителей – она будет увеличена до 10 тысяч квадратных метров. За три дня на ней выступят больше 500 профессиональных спортсменов. Наряду с традиционными соревнованиями по волейболу, футбольным фристайлом, EMS-тренировкой, участников ждут и новинки – например, в этом году здесь можно будет сдать нормы ГТО.
Зона технологий в 2018 году будет включать в себя сразу три шатра. Они будут посвящены темам здоровья, коммуникаций, безопасности и экологии. Здесь же участников ждет масштабная выставка высокотехнологичных гаджетов, среди которых вертикальная агроферма, умная система гидратации, футуристичный скутер-чемодан, очки дополненной реальности для велосипедистов и персональный тренер будущего.
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