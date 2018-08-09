Артём Баранов: «После визита Президента России на ГАЗ меня чаще всего спрашивали – я агент, или актер, и сколько мне заплатили»

9 Авг. 10:00 2018-08-09T18:24:47+03:00

Профсоюзный работник рассказал о том, как изменилась его жизнь после того, как он спросил главу государства о выдвижении на следующий президентский срок

Изменить размер текста: A A

6 декабря 2017 года состоялся визит Президента страны в Нижний Новгород, где он поздравил автозаводцев с юбилеем ГАЗа. На той встрече уполномоченный от профсоюзной организации Артем Баранов задал вопрос главе государства, планирует ли тот баллотироваться на высший государственный пост в 2018 году, и получил утвердительный ответ.

В эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM Артем Баранов рассказал о том, как изменилась, и изменилась ли, его жизнь после того знаменательного события, о профсоюзной и общественной деятельности и работе с молодежью.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!