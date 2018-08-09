Актер Евгений Пыхтин: «В Центре Творческого Мастерства современные пьесы – прямые, откровенные, без сглаживания углов»

9 Авг. 10:00 2018-08-09T18:32:29+03:00

Директор и художественный руководитель ЦТМ – о том, что происходит на первой независимой театральной площадке Нижнего Новгорода

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Два года назад силами молодых и очень талантливых актеров в Нижнем Новгороде в здании Нижполиграфа открылся Центр Театрального Мастерства - первая независимая театральная площадка, объединившая камерные театры города.

Об итогах второго года существования ЦТМ, театральных инициативах и новациях, студии актерского мастерства, где каждый желающий может раскрыть свой творческий потенциал, а также об открытии летнего сезона рассказал актер театра «Комедия», директор и и художественный руководитель Центра Театрального Мастерства Евгений Пыхтин.

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