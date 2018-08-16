2018-08-16T16:13:49+03:00
Общество

«В детских садах стали экстренно прививать детей от кори»: обеспокоенные родители обратились в «Комсомолку»

Нижегородцы напуганы приближающейся эпидемией кори
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
«В детских садах стали экстренно прививать детей от кори»: обеспокоенные родители обратились в «Комсомолку»«В детских садах стали экстренно прививать детей от кори»: обеспокоенные родители обратились в «Комсомолку»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В редакцию «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» позвонила обеспокоенная нижегородка и рассказала, что детском саду, куда ходит ее ребенок стали в срочном порядке делать прививки от кори.

- Я стала спрашивать, чего это вдруг летом решили делать прививки, - рассказала Елена Коврова. – И детском саду мне объяснили, что в городе складывается неблагоприятная ситуация по кори, и у нас даже вызвали врача в садик из поликлиники, так как наш в отпуске.

Ребенок Елены в этот день не ходил в детский сад, и прививку ему не сделали. По словам обеспокоенной мамы, медсестра посоветовала им самим сделать прививку как можно быстрее, так как в Нижний Новгород сейчас приезжает большое количество иностранцев из стран ближнего зарубежья, у которых нет прививок от кори, и они могут стать причиной эпидемии.

Для прояснения ситуации «Комсомолка» обратилась в Роспотребнадзор по Нижегородской области.

- Ситуация в Нижнем Новгороде стабильная, - успокоила пресс-секретарь Екатерина Иконникова. – Действительно было несколько завозных случаев кори, но распространения они не получили. Нет никакой экстренной вакцинации, вся она идет по плану.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Прости нас, дедушка Ленин»: в поселке Ульяновской области разрешили гей-парад
Это могло бы стать первым в России шествием представителей секс-меньшинств, но похоже акция не состоится. Хотя ЛГБТ-активист Николай Алексеев сообщил об официальном разрешении от местных властей
Денис Лабуза: «Впервые предпринимателей проконсультируют в комплексном формате, как заработать на федеральной программе»
28 августа на базе нижегородского технопарка «Анкудиновка» состоится конференция посвященная реализации в области федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»
«Прости нас, дедушка Ленин»: в поселке Ульяновской области разрешили гей-парад
Это могло бы стать первым в России шествием представителей секс-меньшинств, но похоже акция не состоится. Хотя ЛГБТ-активист Николай Алексеев сообщил об официальном разрешении от местных властей
«Он – не герой!»: выжившие пассажиры из сгоревшего автобуса назвали своего спасителя аферистом и вымогателем
После того, как появился слух, что детскому тренеру Ержану Амарханову за спасение людей дали миллион и квартиру, начался скандал. «Комсомолка» попыталась разобраться, кто врет
Новости 24
Глеб Никитин примет участие в спуске на воду теплохода RSD59 «Пола Феодосия»
ХК «Торпедо» начнет продавать абонементы на сезон КХЛ 20 августа
Дума Нижнего Новгорода проведет внеочередное заседание 22 августа
На должность гендиректора НПАТ претендуют три человека
Группа «Каста» выступит в Нижнем Новгороде 1 сентября
Нижегородский водоканал начал снабжать водой жителей Кстовского района
На Автозаводе сгорели сараи на площади 200 квадратных метров
В Нижегородской области подешевели картошка, капуста и морковь
Начальник нижегородского почтового отделения украл из кассы 147 тысяч рублей
В Приокском районе появились новые детские площадки
Менеджера кстовской компании подозревают в коммерческом подкупе
В Нижнем Новгороде отменят трамвай №11
В Нижнем Новгороде женщина-водитель может сесть в тюрьму за наезд на пешехода
84-летний Эдуард Кликавка пропал в Дзержинске
В Нижегородской области презентовали систему распознавания лиц террористов для блок-постов
Нижегородский баскетболист Кирилл Осьминин переходит в «Иркутск»
Нижегородцев попросили докладывать о взяточничестве в больницах
ПАО «ГАЗ» увеличило убыток от продаж в 2,3 раза
Двух нижегородских полицейских обвиняют в получении взятки
МЧС предупреждает нижегородцев о грозах и ливнях 15 августа
В Дзержинске в результате ДТП пострадала 5-летняя девочка
Открытие концертного зала «Юпитер» намечено на конец 2018 года
В Нижегородской области пройдет второй этап выборов главы минкульта