«В детских садах стали экстренно прививать детей от кори»: обеспокоенные родители обратились в «Комсомолку»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-16T16:13:49+03:00

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В редакцию «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» позвонила обеспокоенная нижегородка и рассказала, что детском саду, куда ходит ее ребенок стали в срочном порядке делать прививки от кори.

- Я стала спрашивать, чего это вдруг летом решили делать прививки, - рассказала Елена Коврова. – И детском саду мне объяснили, что в городе складывается неблагоприятная ситуация по кори, и у нас даже вызвали врача в садик из поликлиники, так как наш в отпуске.

Ребенок Елены в этот день не ходил в детский сад, и прививку ему не сделали. По словам обеспокоенной мамы, медсестра посоветовала им самим сделать прививку как можно быстрее, так как в Нижний Новгород сейчас приезжает большое количество иностранцев из стран ближнего зарубежья, у которых нет прививок от кори, и они могут стать причиной эпидемии.

Для прояснения ситуации «Комсомолка» обратилась в Роспотребнадзор по Нижегородской области.

- Ситуация в Нижнем Новгороде стабильная, - успокоила пресс-секретарь Екатерина Иконникова. – Действительно было несколько завозных случаев кори, но распространения они не получили. Нет никакой экстренной вакцинации, вся она идет по плану.