«Мама, я хочу домой»: 9-летний Ираклий оказался «заложником» грузинской больницы

СЕГОДНЯ 17:09 2018-08-09T17:18:50+03:00

Один день в реанимации обходится родителям Ираклия в 24 тысячи рублей Фото: СОЦСЕТИ

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Когда Наталья Миклютина и Тамаз Лекиашвили отправились вместе с маленьким Ираклием в Грузию, они не подозревали, что путешествие обернется настоящим кошмаром. Девятилетний мальчик ждал эту поездку, мечтал, как будет гулять, купаться в море, но вместо этого попал в реанимацию.

О своем мальчике Наталья рассказывает со слезами на глазахФото: СОЦСЕТИ

«Возможен летальный исход»

Ираклий не простой ребенок, у него порок сердца. Последнюю операцию он перенес в 2016 году.

- Сынок чувствовал себя нормально, никаких проблем не было, - поделилась мама Наталья в беседе с «Комсомольской правдой - Нижний Новгород».

После операции семья, проживающая в Дзержинске, не раз ездила навестить грузинских родственников, и все было хорошо. В этот также планировалось, что мальчик пообщается со стареньким дедушкой, подышит свежим воздухом и хорошенько поест. Но на второй день у Ираклия появилась острая боль в животе. Врачи поставили диагноз - непроходимость кишечника, ставшая следствием спаечного процесса после аппендицита, который ему вырезали год назад.

- Его срочно прооперировали, и поначалу все было хорошо, но потом упало давление… - вспоминает Наталья. - В ходе обследования обнаружили в сердце тромб. Вдобавок ко всему у сына отек легкого, жидкость выходит через дренаж.

Мальчик мечтал о поездке в Грузию, чтобы погулять и искупаться в мореФото: СОЦСЕТИ

В общем, нужна очередная операция, местные врачи готовы ее выполнить. Только хватит ли одной? Есть сомнения.

- И все стоит денег. Нам назвали сумму в 13 тысяч долларов. Сюда входит операция, исследования и наблюдение в течение 21 дня. При этом никаких гарантий, что все пройдет гладко, - поделилась собеседница «Комсомолки».

При этом в Нижегородском кардиоцентре ребенка ждут в любое время, лишь бы приехал. А пока дистанционно советуют, как поступить их коллегам из Грузии. Например, предлагают сделать тромболизис, проще говоря, растворить тромб.

- Врачи опасаются, что в нашем случае это чревато, возможен летальный исход, - чуть не плача рассказывает Наталья. - Я попросила сделать троболизис, а мне: «Возможно кровоизлияние. Мы не будем брать такую ответственность». Третью неделю пытаюсь перевезти ребенка в Россию.

Родители пишут во все инстанции, чтобы поскорее вернуться домойФото: СОЦСЕТИ

Нужны деньги на реанимацию

К кому только не обращалась отчаявшаяся мать: писала в Минздрав РФ, направляла обращения в Кремль и правительство Нижегородской области, ходила в консульство России в Грузии - результата нет. Затем она пыталась перевезти больного сына самостоятельно, наняв Центр медицины катастроф. И снова то одно не согласовано, то другое. Замкнутый круг.

Тем временем у 9-летнего Ираклия стабильно тяжелое состояние, которое местные специалисты могут лишь поддерживать. Да и это вылетает в копеечку, потому как день пребывания в реанимации обходится родителям в 900 грузинских лари (примерно 24,2 тысячи рублей). За три недели набежало порядка 17 тысяч лари...

Друзья семьи говорят, что Ираклий очень добрый и позитивный мальчикФото: СОЦСЕТИ

Друзья семьи стараются поддерживать Ираклия на расстоянии. Даже сбор средств организовали. Подруга Натальи Екатерина Лепехина рассказала, что с 28 июля по 9 августа удалось собрать около 160 тысяч рублей. Все они пойдут на содержание мальчика в реанимации.

- Иногда приходит по пять-десять тысяч рублей, но чаще – 50 - 500 рублей. Но мы благодарны за каждую копейку, - заявила собеседница «Комсомолки».

По словам Екатерины, Ираклий очень жизнерадостный, веселый мальчишка. Иногда стеснительный, но всегда добрый и отзывчивый.

Сама Наталья все время находится рядом с сыном.

- Он мне говорит: «Мама, хочу домой! Надоело», - поделилась женщина, не в силах сдерживать слезы. - Ребенок лежит целый месяц, и никаких результатов. Это очень тяжело.

КОНКРЕТНО

Помочь рублем маленькому Ираклию может любой желающий. Спасти ребенку жизнь может самая маленькая сумма.

Реквизиты: 639002429001104581 с подписью «Для Ираклия» (Екатерина Ивановна Л.). Также перевод можно осуществить по номеру телефона 8-920-040-60-28.