Расписание движения электричек Нижний Новгород - Alfa Future People

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-09T17:05:47+03:00

Ежегодный фестиваль современной музыки и технологий пройдет в Нижегородской области в пятый раз

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С 10 по 12 августа в Нижегородской области пройдет пятый ежегодный фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People. Чтобы гостям было комфортно, электрички между Нижним Новгородом и Большим Козино будут ходить каждый час и днем, и ночью.

10 августа, в пятницу, из Нижнего Новгорода будут рейсы в: 5:00, 7:29, 8:40, 10:20, 12:00, 12:50, 14:23, 15:10, 16:10, 16:48, 17:34, 18:15, 18:54, 19:28, 20:03, 20:50, 21:25, 22:35, 23:35.

Из Большого Козино электрички будут отправляться в: 5:41, 6:34, 7:09, 7:48, 8:19, 8:58, 9:48, 16:41, 17:53, 19:10, 21:54, 20:16, 22:20, 23:20.

11 августа из Нижнего можно уехать в: 00:20, 1:40, 2:40, 3:40, 5:00, 7:29, 8:40, 10:20, 12:00, 12:50, 14:23, 15:10, 16:10, 16:48, 17:34, 18:15, 18:54, 19:28, 20:03, 20:50, 21:25, 22:35, 23:35.

В обратную сторону: 00:30, 1:25, 2:25, 3:25, 4:25, 5:41, 6:34, 7:09, 7:48, 8:19, 8:58, 9:48, 16:41, 17:53, 19:10, 21:54, 20:16, 22:20, 23:20.

12 августа из Нижнего Новгорода: 00:20, 1:40, 2:40, 3:40, 5:00, 7:29, 8:40, 10:20, 12:00, 12:50, 14:23, 15:10, 16:10, 16:48, 17:34, 18:15, 18:54, 19:28, 20:03, 20:50, 21:25, 22:35, 23:35.

Из Большого Козино: 00:30, 1:25, 2:25, 3:25, 4:25, 5:41, 6:34, 7:09, 7:48, 8:19, 8:58, 9:48, 16:41, 17:53, 19:10, 21:54, 20:16, 22:20, 23:20.

Время в пути – около получаса.

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