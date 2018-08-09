«Это в целях безопасности»: Территория Стрелки пока останется закрытой

СЕГОДНЯ 14:57 2018-08-09T15:05:42+03:00

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В преддверии чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде началось благоустройство Стрелки. Согласно проекту, на территории вокруг стадиона предусмотрены газоны, цветники и пешеходные дорожки. Да, они есть рядом с собором Александра Невского. Однако нижегородцев очень волнуют пакгаузы. ЧМ закончился, а пробраться к ним до сих пор нереально – они окружены забором.

В июне главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов заявил, что, как только мундиаль закончится, горожане смогут спокойно прогуляться вокруг уникальных металлических конструкций.

- Конечно, после чемпионата все коридоры будут убраны. Не говоря уже о том, что территория Стрелки будет развиваться и выглядеть совершенно по-другому, – добавил он.

Со дня окончания чемпионата прошел уже почти месяц, а жители все еще не могут попасть в парк. «Комсомолка» решила выяснить, как долго еще продлятся ограничения.

- В настоящее время на территории Стрелки выполнено временное благоустройство, доступ горожан туда ограничен в целях безопасности из-за отсутствия ограждения набережной, - пояснили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас вопрос о дальнейшей судьбе парка остается открытым, а концепции его развития до сих пор нет. Рабочая группа еще только в планах.

- Для формирования концепции развития территории Стрелки планируется создание рабочей группы с участием представителей общественности, управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области, администрации города Нижнего Новгорода, автономной некоммерческой организации «Институт развития городской среды Нижегородской области» и других, - сообщили в управлении.

Кроме того, сотрудники уточнили, что пакгаузы имеют статус объекта культурного наследия регионального значения. В ближайшее время планируется их передача в оперативное управление ГБУК НО «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» для последующей организации музея Нижегородского речного флота.

Никаких точных сроков в пресс-службе так и не назвали.