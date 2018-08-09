«Муж избивал меня и запрещал общаться с людьми»: Россиянка, прихватив дочь, сбежала от своего супруга-англичанина

СЕГОДНЯ 13:52 2018-08-09T14:09:18+03:00

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Приличная квартира в центре Лондона, безбедная жизнь с мужем-англичанином и безоблачная любовь до гробовой доски – услышав все эти обещания, жительница Латвии Татьяна Игнатьева (имя героини изменено – прим. Ред.) не стала долго раздумывать. Адам производил впечатление вполне порядочного джентльмена, и женщина без тени сомнения согласилась стать его женой. Вот только сказочной истории Золушки из этого брака не получилось: лондонская квартира быстро превратилась в тыкву, а муж оказался изрядной крысой.

- В Лондоне мы скитались по съемным квартирам – жили то тут, то там, - рассказывает Татьяна. – Вскоре муж стал поднимать на меня руку. Я и представить не могла, что он может быть таким тираном: он начал запрещать мне общаться с людьми, полностью контролировал все мои телефонные разговоры с родителями, грозился сдать меня в полицию. Моя жизнь превратилась в кошмар!

Спустя некоторое время в семье родилась дочка. Поначалу женщина надеялась, что это радостное событие сможет наладить их семейную жизнь. Но не тут-то было – с появлением малыша муж стал еще более ревнивым и подозрительным.

- Я поняла, что дальше так жить нельзя, и стала понемножку готовить пути к отступлению, - рассказала Татьяна. – Для начала добилась регистрации Алисы по своему месту жительства в Латвии, чтобы ей дали гражданство.

Правда, заметив все эти приготовления, Адам заподозрил неладное и в ноябре 2015 года обратился в Отделение по семейным делам Высокого суда правосудия Англии, чтобы жене запретили вывозить ребенка за границу. Сколько ни возмущалась Татьяна, сколько ни жаловалась – английский суд занял сторону мужа-англичанина. В результате, чтобы не допустить ее отъезда из страны, и у самой Татьяны, и у двухлетней дочки отобрали паспорта. В случае вывоза ребенка женщине грозило уголовное наказание. Теперь у нее была только одна надежда – на российское посольство. К счастью, у Татьяны было двойное гражданство – Латвии и России.

- Вскоре мне пришлось ненадолго уехать в США к брату, чтобы повидаться с ним в последний раз, - рассказывает Адам. – А она тем временем выкрала ребенка и уехала в неизвестном направлении.

Британский суд, разумеется, сразу же постановил вернуть ребенка в Англию. Вот только отыскать ни женщину, ни ее дочь не получилось. Долгое время Адам даже не знал, в какой стране находятся его жена и ребенок. Лишь в июле 2016 года во время очередных тяжб, Татьяна рассказала ему, что временно проживает в Латвии. После этого незадачливый муж принялся еще активнее атаковать ее жалобами, и судебными исками. Спустя некоторое время женщина была вынуждена уехать и из Латвии. Новый дом она нашла в России – на территории Чувашской республики.

- К счастью, российское посольство помогло мне с оформлением документов и возвращением на Родину, - вспоминает Татьяна. – Здесь мы очень легко адаптировались: я работаю, Алиса уже ходит в детский сад и очень дружит со сверстниками.

Благо даже языкового барьера у девочки нет – на удивление, Алиса отлично владеет русским языком и совсем не понимает английского. Даже и не скажешь, что она родилас в Великобритании.

- Девочка вместе со своей мамой живут в двухкомнатной квартире площадью 44 квадратных метра, - говорится в заключении эксперта из отдела охраны детства Чувашской Республики. – У Алисы есть кроватка, игрушки, в квартире все чисто убрано. На момент посещения дома вместе с ребенком находились ее мама и бабушка.

Правда, сам Адам так и не оставляет попыток вернуть свою жену и дочь в Великобританию. Очередной иск от заграничного отца на днях был рассмотрен в Канавинском суде Нижнего Новгорода. Однако жалобам иностранца российские судьи не вняли.

- Учитывая, что ребенок полностью адаптирован к российской среде, матерью и родственниками для нее созданы все необходимые условия для проживания и развития, у суда не имеется правовых оснований для удовлетворения иска, - говорится в решении суда Канавинского района Нижнего Новгорода. – Исковые требования отца о возвращении ребенка на территорию Англии решено оставить без удовлетворения.