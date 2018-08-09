Появилось обновленное фото пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой

СЕГОДНЯ 13:20 2018-08-09T13:20:00+03:00

Фото: ПСО "Волонтер". Очевидцы говорят, что видят похожую на Машу девочку в торговых центрах и на улицах города

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Пропавшую 13-летнюю Машу Ложкареву ищут уже восьмой день. Но до сих пор никаких следов девочки не найдено. А сейчас появилась обновленная фотография, которая поможет узнать Машу, если ее кто-то увидит.

Постоянно появляются сведения о том, что ее видели где-то на улице, на обочине дороги или в одном из торговых центров Нижнего Новгорода. Волонтеры постоянно проверяют все сообщения. Но ни одно из них так и не подтвердилось. Часто не совпадают приметы девочек. По словам волонтеров, очень многие стараются помочь и часто других детей принимают за Машу.

Звонят и экстрасенсы которые утверждают, что знают о местонахождении пропавшей Маши. Правда, ни один из них не приехал лично на место поисков и не показал волонтерам или сотрудникам полиции конкретное место.

Напомним, Маша Ложкарева пропала 1 августа в СНТ «Борок» недалеко от поселка Подлесово Кстовского района. В 19.00 она пошла кататься на велосипеде и не вернулась.

Объявлено даже вознаграждение в размере 500 тысяч рублей тому, кто сможет назвать точное местоположение пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой.