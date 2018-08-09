В Шарангском районе в перевернувшейся легковушке погиб шестилетний ребенок

СЕГОДНЯ 12:12 2018-08-09T12:14:20+03:00

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В Шарангском районе Нижегородской области в страшной аварии погиб ребенок. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия случилась 8 августа в 12:40 на восьмом километре автодороге Шаранга – Кугланур – Астанчурга. Пьяный водитель «вазовской» легковушки не справился с управлением. Легковушка улетела в кювет и перевернулась.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

В машине находился шестилетний мальчик. Он погиб на месте происшествия. Ребенок сидел на заднем сидении в детском кресле, но не был пристегнут ремнем безопасности.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

Напомним, рано утром 5 августа в Краснооктябрьском районе Нижегородской области столкнулись два автомобиля. Около пяти часов на 105 километре автодороги Работки – Порецкое пьяный мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где въехал в KIA. Сам водитель отечественного автомобиля и его пассажир погибли на месте. Еще одна пассажирка была госпитализирована с тяжелыми травмами. Она сейчас находится в коме.