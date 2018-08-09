2018-08-09T11:53:55+03:00
Недвижимость

Кстовская «Термаль» вернула горячую воду в два жилых дома и торговый центр

Администрации удалось договориться с владельцем котельной, не желающим работать в убыток
Анастасия НАЗАРОВА
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Горожане почти месяц мылись холодной водой. Фото: https://www.google.ru/maps/Горожане почти месяц мылись холодной водой. Фото: https://www.google.ru/maps/
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В начале июля ООО «Термаль» уведомило потребителей горячего водоснабжения ТСН «Зеленая,22», ТСЖ «Вишенка» и ТРЦ «Восторг» в Кстове о том, что не будет поставлять воду до начала отопительного сезона. Якобы тариф, установленный региональной службой по тарифам Нижегородской области, не приносит владельцу котельной дохода: жильцы платят 142 рубля за кубический метр, а по факту тариф должен составлять более 250 рублей за кубометр.

- Мы еще в прошлом году хотели подключиться к городским сетям, но этот вариант неприемлем для нас, потому что за предоставление точки доступа нужно платить восемь миллионов рублей, - поделилась тогда председатель ТСН «Зеленая,22» Елена Шоломова.

Однако в конце июля горячая вода все же вернулась к обеспокоенным жителям – администрации Кстовского района удалось договориться с «Термалью».

Отвечая на запрос «Комсомольской правды», и.о. главы муниципалитета Николай Носов напомнил, что владельцу котельной пришлось приостановить подачу воды из-за того, что у того не было денег на выплату аванса поставщику газа (в размере 85% от стоимости за месяц).

- Тогда мы выступили с ходатайством перед АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» об изменении схемы оплаты за потребляемый газ для ООО «Термаль» на иную без аванса, предусматривающего полную оплату фактически потребленного газа за месяц до 18 числа месяца, следующего за расчетным, - пояснил чиновник. - Дополнительное соглашение действует с 1 августа.

В общем, администрация свято верит, что такая схема оплаты за потребляемый природный газ позволит «Термали» поставлять горячую воду в жилые дома без срывов.

Однако кстовчане то и дело спрашивают председателей ТСН и ТСЖ, не изменятся ли тарифы.

- В этом вопросе неопределенность. Соседние дома, такие же, как наш, платят по 145 рублей за кубометр. Не думаю, что у нас будет резко отличающийся тариф. А вообще все рады, что есть вода, - заявила Елена Шоломова в интервью «Комсомольской правде».

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