2018-08-09T10:46:22+03:00
Общество

Нижегородских наркодилеров задержали с 2400 граммами наркотиков

Две семейные пары торговали смесями через интернет
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. У нижегородских наркосбытчиков изъяли 2400 граммов наркотиковФото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. У нижегородских наркосбытчиков изъяли 2400 граммов наркотиков
Изменить размер текста:

Полицейские изъяли более 2400 килограммов наркотиков у нижегородских наркосбытчиков. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Участниками преступной группировки оказались двое мужчин (27, 28 лет) и две девушки (27, 30 лет). Силовики задержали их в апреле 2018 года.

Наркосбытчики торговали растительными и синтетическими наркотиками через интернет.

- В результате обыска, проведенного по месту проживания супружеской пары в Приокском районе, оперативники изъяли мобильные телефоны, банковские карты и 18 полимерных пакетиков со смесью в 29,14 граммов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Вторая пара оборудовала тайники-закладки в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Семейная чета спрятали 18 пакетиков с наркотиками в лесополосе у водоема. Сотрудники полиции изъяли смеси общей массой около 2400 граммов. Задержанные дали признательные показания.

Следователи СО отдела полиции №4 УМВД России по Нижнему Новгороду возбудили уголовное дело. Злоумышленников заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Задержание нижегородских наркосбытчиков.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На матч Олимп-ФНЛ в Нижнем Новгороде пришли более 28 000 зрителей
Канавинский суд отказался возвращать маленькую дочь отцу-англичанину
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Торпедо» со счетом 4:3
Глеб Никитин: «В ближайшие два года вопрос о строительстве виадука на Петряевском переезде должен быть решен»
Доходы бюджета Нижегородской области выросли на восемь процентов
Завод «Красное Сормово» передал компании «Пола Райз» третий сухогруз
Глеб Никитин инициировал создание экспертной группы при Совете по стратегии развития Нижегородской области
Более 80 процентов жилых домов Нижнего Новгорода готовы к отопительному сезону
Дети решили покататься на мопеде в Нижегородской области: один из них в больнице
Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Нижегородской области
Арбитражный суд Нижегородской области: готовить проектную документацию при газификации домов необязательно
Глава администрации Шатковского района оштрафован за несвоевременный снос расселенного аварийного дома
С 16 августа в Нижегородской области начнется марафон по сбору средств для продуктов для одиноких пожилых людей
Глеб Никитин: «Нижегородской области необходимо увеличивать объемы поставок строительных материалов на жилищный рынок»
Режиссер Арсений Гончуков получил спецприз фестиваля Realist Web Fest за «Район тьмы»
Двое— я и моя тень: в Выксе состоялся фестиваль близнецов
В Кулебаках насмерть сбили велосипедиста
Сергей Баринов провел первое заседание группы по инвентаризации заброшенных соцобъектов в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин встретился с 400 жителями Лыскова
Хоккеисты из рижского «Динамо» обыграли «Торпедо» со счетом 1:0
На Автозаводе из-за велопробега 9 августа перекроют Южный бульвар
В ближайшее время на Нижний Новгород снова обрушатся гроза, ливень и град