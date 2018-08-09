Нижегородских наркодилеров задержали с 2400 граммами наркотиков

СЕГОДНЯ 10:45 2018-08-09T10:46:22+03:00

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. У нижегородских наркосбытчиков изъяли 2400 граммов наркотиков

Две семейные пары торговали смесями через интернет

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Полицейские изъяли более 2400 килограммов наркотиков у нижегородских наркосбытчиков. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Участниками преступной группировки оказались двое мужчин (27, 28 лет) и две девушки (27, 30 лет). Силовики задержали их в апреле 2018 года.

Наркосбытчики торговали растительными и синтетическими наркотиками через интернет.

- В результате обыска, проведенного по месту проживания супружеской пары в Приокском районе, оперативники изъяли мобильные телефоны, банковские карты и 18 полимерных пакетиков со смесью в 29,14 граммов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Вторая пара оборудовала тайники-закладки в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Семейная чета спрятали 18 пакетиков с наркотиками в лесополосе у водоема. Сотрудники полиции изъяли смеси общей массой около 2400 граммов. Задержанные дали признательные показания.

Следователи СО отдела полиции №4 УМВД России по Нижнему Новгороду возбудили уголовное дело. Злоумышленников заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.