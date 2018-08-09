Нижегородцы взяли первые места на молодежном форуме в Самаре
В Самарской области завершился молодежный форум Приволжского федерального округа «IВолга». По итогам форума среди делегаций субъектов ПФО нижегородцы заняли второе место по количеству выигранных грантов.
В ближайшее время будут реализованы 7 общественно значимых проектов:
1 место смены - «Ты - предприниматель» - 300 000 рублей, проект «Золотой теленок», автор - Данила Маар, обучающийся магистратуры Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии,
2 место смены - «МедиаВолна» - 200 000 рублей, проект «LUNN.TV», автор - Марина Ковалева, студентка «Нижегородского государственного лингвистического университета,
2 место смены - «Поколение добра» - 200 000 рублей, проект «Помогая другим», авторДмитрий Хлынов, представитель работающей молодежи, города Чкаловска Нижегородской области,
3 место смены - «МедиаВолна» - 150 000 рублей, проект «Школа журналистики «Чтобы», автор Алиса Бикчентаева, молодой журналист, портал «ИЛИ, новости и события Нижнего Новгорода»,
3 место смены - «Спортивная молодежь - здоровая нация» - 150 000 рублей, проект «Февральский лед», автор Нина Седова, представитель работающей молодежи города Выксы Нижегородской области,
Проекты Кирилла Хмельницкого и Екатерины Черепковой были отмечены экспертами и дирекцией форума и награждены поездкой на космодром.
Фото: министерство образования Нижегородской области.
Делегация региона приняла участие во всех активностях форума: добровольческом фестивале «Доброфест», в выставке научно-технического творчества и в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Кроме того, представители Нижегородской области приняли участие в патриотическом квесте, играх «Что? Где? Когда?», в вертикальном забеге в гору.
Алексей Ваганов занял первое место в парламентских дебатах, которые проходили в рамках форума, а Мария Сергеева - первое место в научно-практической конференции «Образование и наука: возможности для молодежи». Никита Курлыков занял первое место в чемпионате по киберспорту.