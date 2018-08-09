2018-08-09T10:33:34+03:00
Общество

Нижегородцы взяли первые места на молодежном форуме в Самаре

Участниками форума стали более 2000 молодых людей из 14 субъектов ПФО
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
Фото: министерство образования Нижегородской области. По итогам форума среди делегаций субъектов ПФО нижегородцы заняли второе место по количеству выигранных грантовФото: министерство образования Нижегородской области. По итогам форума среди делегаций субъектов ПФО нижегородцы заняли второе место по количеству выигранных грантов
Изменить размер текста:

В Самарской области завершился молодежный форум Приволжского федерального округа «IВолга». По итогам форума среди делегаций субъектов ПФО нижегородцы заняли второе место по количеству выигранных грантов.

В ближайшее время будут реализованы 7 общественно значимых проектов:

1 место смены - «Ты - предприниматель» - 300 000 рублей, проект «Золотой теленок», автор - Данила Маар, обучающийся магистратуры Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии,

2 место смены - «МедиаВолна» - 200 000 рублей, проект «LUNN.TV», автор - Марина Ковалева, студентка «Нижегородского государственного лингвистического университета,

2 место смены - «Поколение добра» - 200 000 рублей, проект «Помогая другим», авторДмитрий Хлынов, представитель работающей молодежи, города Чкаловска Нижегородской области,

3 место смены - «МедиаВолна» - 150 000 рублей, проект «Школа журналистики «Чтобы», автор Алиса Бикчентаева, молодой журналист, портал «ИЛИ, новости и события Нижнего Новгорода»,

3 место смены - «Спортивная молодежь - здоровая нация» - 150 000 рублей, проект «Февральский лед», автор Нина Седова, представитель работающей молодежи города Выксы Нижегородской области,

Проекты Кирилла Хмельницкого и Екатерины Черепковой были отмечены экспертами и дирекцией форума и награждены поездкой на космодром.

Фото: министерство образования Нижегородской области.

Фото: министерство образования Нижегородской области.

Делегация региона приняла участие во всех активностях форума: добровольческом фестивале «Доброфест», в выставке научно-технического творчества и в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Кроме того, представители Нижегородской области приняли участие в патриотическом квесте, играх «Что? Где? Когда?», в вертикальном забеге в гору.

Алексей Ваганов занял первое место в парламентских дебатах, которые проходили в рамках форума, а Мария Сергеева - первое место в научно-практической конференции «Образование и наука: возможности для молодежи». Никита Курлыков занял первое место в чемпионате по киберспорту.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На матч Олимп-ФНЛ в Нижнем Новгороде пришли более 28 000 зрителей
Канавинский суд отказался возвращать маленькую дочь отцу-англичанину
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Торпедо» со счетом 4:3
Глеб Никитин: «В ближайшие два года вопрос о строительстве виадука на Петряевском переезде должен быть решен»
Доходы бюджета Нижегородской области выросли на восемь процентов
Завод «Красное Сормово» передал компании «Пола Райз» третий сухогруз
Глеб Никитин инициировал создание экспертной группы при Совете по стратегии развития Нижегородской области
Более 80 процентов жилых домов Нижнего Новгорода готовы к отопительному сезону
Дети решили покататься на мопеде в Нижегородской области: один из них в больнице
Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Нижегородской области
Арбитражный суд Нижегородской области: готовить проектную документацию при газификации домов необязательно
Глава администрации Шатковского района оштрафован за несвоевременный снос расселенного аварийного дома
С 16 августа в Нижегородской области начнется марафон по сбору средств для продуктов для одиноких пожилых людей
Глеб Никитин: «Нижегородской области необходимо увеличивать объемы поставок строительных материалов на жилищный рынок»
Режиссер Арсений Гончуков получил спецприз фестиваля Realist Web Fest за «Район тьмы»
Двое— я и моя тень: в Выксе состоялся фестиваль близнецов
В Кулебаках насмерть сбили велосипедиста
Сергей Баринов провел первое заседание группы по инвентаризации заброшенных соцобъектов в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин встретился с 400 жителями Лыскова
Хоккеисты из рижского «Динамо» обыграли «Торпедо» со счетом 1:0
На Автозаводе из-за велопробега 9 августа перекроют Южный бульвар
В ближайшее время на Нижний Новгород снова обрушатся гроза, ливень и град