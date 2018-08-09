Нижегородцы взяли первые места на молодежном форуме в Самаре

СЕГОДНЯ 10:33 2018-08-09T10:33:34+03:00

Фото: министерство образования Нижегородской области. По итогам форума среди делегаций субъектов ПФО нижегородцы заняли второе место по количеству выигранных грантов

Участниками форума стали более 2000 молодых людей из 14 субъектов ПФО

Изменить размер текста: A A

В Самарской области завершился молодежный форум Приволжского федерального округа «IВолга». По итогам форума среди делегаций субъектов ПФО нижегородцы заняли второе место по количеству выигранных грантов.

В ближайшее время будут реализованы 7 общественно значимых проектов:

1 место смены - «Ты - предприниматель» - 300 000 рублей, проект «Золотой теленок», автор - Данила Маар, обучающийся магистратуры Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии,

2 место смены - «МедиаВолна» - 200 000 рублей, проект «LUNN.TV», автор - Марина Ковалева, студентка «Нижегородского государственного лингвистического университета,

2 место смены - «Поколение добра» - 200 000 рублей, проект «Помогая другим», авторДмитрий Хлынов, представитель работающей молодежи, города Чкаловска Нижегородской области,

3 место смены - «МедиаВолна» - 150 000 рублей, проект «Школа журналистики «Чтобы», автор Алиса Бикчентаева, молодой журналист, портал «ИЛИ, новости и события Нижнего Новгорода»,

3 место смены - «Спортивная молодежь - здоровая нация» - 150 000 рублей, проект «Февральский лед», автор Нина Седова, представитель работающей молодежи города Выксы Нижегородской области,

Проекты Кирилла Хмельницкого и Екатерины Черепковой были отмечены экспертами и дирекцией форума и награждены поездкой на космодром.

Фото: министерство образования Нижегородской области.

Делегация региона приняла участие во всех активностях форума: добровольческом фестивале «Доброфест», в выставке научно-технического творчества и в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Кроме того, представители Нижегородской области приняли участие в патриотическом квесте, играх «Что? Где? Когда?», в вертикальном забеге в гору.

Алексей Ваганов занял первое место в парламентских дебатах, которые проходили в рамках форума, а Мария Сергеева - первое место в научно-практической конференции «Образование и наука: возможности для молодежи». Никита Курлыков занял первое место в чемпионате по киберспорту.