2018-08-08T18:39:34+03:00
Происшествия

«У бабушки все вещи сгорели»: страшный пожар случился в селе Работки Кстовского района

Возгорание произошло ранним утром 8 августа [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Тушением возгорания занимались 16 человекТушением возгорания занимались 16 человек
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Утро 8 августа для жителей села Работки в Кстовском районе началось с неприятности – загорелся частный деревянный дом. Происшествие было снято очевидцами на камеру мобильного телефона.

- Хоть бы вещи какие-то помогли вынести! Чего стоять-то, не пойму, - взывала местная жительница.

А после с грустью добавила: «У бабушки все вещи сгорели…»

- Чтоб не мешаться там, - ответил автор видео.

Спустя несколько минут женщина вновь робко выдала: «Может, поможем?» В это время тушением пожара вовсю занимались прибывшие на место спасатели.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области уточнили, что сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 4:33. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

- Ликвидацией последствий пожара занимались 16 человек личного состава и четыре единицы техники, - уточнила собеседница «Комсомолки».

По предварительной информации, причиной возгорания послужило нарушение при монтаже электропроводки.

К счастью, обошлось без пострадавших, а вот на дом без слез не взглянешь.

Пожар в Работках.

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