«Дзюба против Акинфеева»: Нижегородские экскаваторщики сыграли в футбол

СЕГОДНЯ 14:32 2018-08-08T15:53:44+03:00

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Эксклюзивными кадрами «тренировки сборной России по футболу» на своей странице в Фейсбуке поделилось ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

- Дзюба против Акинфеева, - пошутили организаторы конкурса профессионального мастерства среди своих сотрудников.

По словам советника гендиректора по связям с общественностью ПАО Ильи Вознесенского, конкурс проводится десятый год подряд и по традиции желающих поучаствовать в нем немало.

К соревнованиям специалисты со всего региона готовятся заранее - тренировки проходят на рабочих местах. В областной центр приезжают реальные работники: от водителей до сварщиков, а вместе с ними - их семьи, чтобы поддержать.

Задания, по словам собеседника «Комсомолки», заковыристые. Чего только стоит игра в футбол! На ролике видно, как мастерски рабочие без помощи рук и ног передают друг другу мяч. Один из «футболистов» и не так может. Например, ковшом зажечь бытовую газовую зажигалку, не сломав ее при этом.

Позади экскаватора виднеется плакат с надписью «Россия». Это также творение экскаваторщика. Синие буквы он выводил кистью, прикрепленной к ковшу.

За участников приезжают поболеть родственники. Фото: https://www.facebook.com/gasvoprosnn/Фото: СОЦСЕТИ

Кстати, победителям в шести номинациях полагаются призы, в том числе денежные.