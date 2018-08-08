70 километров по Оке: Как многодетный нижегородец свозил семью в круиз на самодельной яхте

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-08T15:18:51+03:00

Больше всех эмоций испытала трехлетняя дочь, у которой такое путешествие было впервые

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Мастер на все руки – именно так можно охарактеризовать нижегородца Михаила Докучаева, который сам смастерил яхту из фанеры и отправился на ней в путешествие. История тянется уже с начала 2000-х годов.

«Круглосуточное общение с детьми – это что-то с чем-то!»

На то, чтобы построить судно, у Михаила ушли не много, не мало – четыре года. Итог таков: восемь метров в длину, пять - в ширину и 11 - в высоту.

С работой нижегородцу помогали отец и близкий товарищ. К сожалению, отца уже нет в живых, и именно в его честь мужчина и назвал свою яхту – «Александр». В последний раз творение Михаила уходило в плавание шесть лет назад, после этого мужчина стал тренером парусного спорта, поэтому уделить время своему детищу просто не мог.

В семье Докучаевых четверо детей: старший – Евгений – сейчас учится в Питере, поэтому отдохнуть с семьей в этот раз у него не получилось. Зато на помощь отцу всегда приходит 15-летний Вова – перворазрядник по парусному спорту и победитель множества нижегородских соревнований. 9-летний Саша присоединился к родным после окончания смены в лагере как раз во время плавания. Самому маленькому пассажиру – Анечке – всего три годика.

На воду яхта-катамаран была спущена 2 августа 2018 года в Стригинском бору. Оттуда и началось большое семейное путешествие. Вернулись Докучаевы – довольные и счастливые – только вчера, 7 числа. Эмоций – через край.

- Как было: мы час шли, потом три часа купались и отдыхали, потом опять в путь. Все это время занимались детьми. Я к этому стремлюсь, хочется природы, чистого воздуха. А круглосуточное общение с детьми – это что-то с чем-то! В будние дни редко получается нормально пообщаться, мешают работа и учеба, - поделился впечатлениями с «Комсомольской правдой» Михаил.

Фото: архив семьи Докучаевых

Путешествие, кстати, прошло гладко, без происшествий.

«Верёвки начинали трещать, и становилось жутковато»

Средний сын Михаила – Вова – тоже испытал огромный спектр эмоций. В последнее семейное плавание он уходил будучи ребенком, но сейчас-то все серьезно. Особенно когда дают рулить процессом.

- Мне понравился наш поход, это было классно. Мы шли вверх по Оке не торопясь, - начал свой рассказ 15-летний спортсмен.

По его словам, судно почти дошло до Горбатова. Вова, естественно, был за главного (разумеется, после отца).

- Я в основном выполнял обязанности рулевого. Вниз мы под стакселем улетели со стремительной скоростью. Были немного странные ощущения при хождении под парусом на этом катамаране. Я ведь яхтсмен и хожу на других спортивных яхтах, которые более маневренные и валкие. При порывах ветра, идя под одним стакселем (есть ещё грот), верёвки начинали трещать, и становилось жутковато, что они порвутся, - вспомнил подросток.

Он добавил, что чувство ответственности не покидало его все путешествие. Больше обязанностей, больше доверия со стороны отца.

- Последний раз, когда мы спускали наш ковчег, я ещё был маленький и многого не понимал. Тогда мне казалось, что катамаран огромный, а сейчас уже моё мнение изменилось. Но он все равно большой, - улыбнулся Вова.

Фото: архив семьи Докучаевых

А у сестрички вообще случился дебют. Она впервые уходила в плавание с семьей, да еще и на собственном судне. По словам брата, ее эмоции невозможно передать: детское настоящее счастье вперемешку с удовольствием и радостью.

Говоря о будущем, кстати, сам Михаил не отрицает, что когда-нибудь построит новое судно. А пока и этого хватает.