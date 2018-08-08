Облака-цунами накрыли Нижегородскую область
Выйдя на улицу вечером 7 августа, многие нижегородцы не поверили своим глазам – в небе клубилось настоящее цунами из облаков. Огромный каскад темно-серых туч нависал над землей, пугая прохожих своим странным видом.
- Что же это такое в небе-то? – удивлялись нижегородцы. – Как будто цунами!
Странные облака нижегородцы замечали в разных частях Нижегородской области. ФОТО: Игорь Степанов
Это странное природное явление горожане наблюдали в разных частях Нижегородской области: и в Автозаводском районе, и в Приокском, и в Кстовском. Снимки загадочных облаков нижегородцы начали выкладывать в интернет, что мгновенно вызвало интерес пользователей.
Ученые называют этот феномен шельфовыми облаками.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА
- Давно хотел посмотреть вживую это природное явление, но не получается пока, - прокомментировал удивительный снимок Алексей Щербаков.
- Действительно занятно! Как будто цунами справа, - удивился Артем Фланцев.
Необычные снимки уже вызвали интерес со стороны пользователей интернета. ФОТО: Игорь Степанов.
Между тем, подобное явление люди и раньше замечали в разных частях планеты. Ученые называют этот странный феномен шельфовыми облаками. Как правило, они являются предвестниками грозы. Странная форма облака, похожего на волну, объясняется встречей нисходящих потоков холодного воздуха и восходящих потоков теплого воздуха.