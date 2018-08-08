Кошкин день: «Комсомолка» сделала подборку нижегородских пушистиков
Ежегодно 8 августа отмечается всемирный день кошек. Этот праздник объединяет миллионы любителей пушистых по всему миру. Животные стали настолько популярны, что у некоторых есть персональные аккаунты в соцсетях! Поэтому их фотографии то и дело появляются в средствах массовой информации. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» пошла по другому пути и сделала подборку местных котов.
Дживс и Вустер
Шмель
Фото:Анна ДавыдоваФото: СОЦСЕТИ
Персей
Фото: Светлана РашвандФото: СОЦСЕТИ
Софья
Фото: Ольга ЧеремисинаФото: СОЦСЕТИ
Сильвер
Сонечка
Фото: Татьяна ЛебедеваФото: СОЦСЕТИ
Гешунчик
Фото: Ольга ЛеоноваФото: СОЦСЕТИ
Егорка
И напоследок