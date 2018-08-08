2018-08-08T13:42:40+03:00
Дом. Семья

Кошкин день: «Комсомолка» сделала подборку нижегородских пушистиков

Ежегодно 8 августа отмечается всемирный день кошек
Анастасия НАЗАРОВА
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Праздник объединяет миллионы любителей пушистых по всему мируПраздник объединяет миллионы любителей пушистых по всему мируФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Ежегодно 8 августа отмечается всемирный день кошек. Этот праздник объединяет миллионы любителей пушистых по всему миру. Животные стали настолько популярны, что у некоторых есть персональные аккаунты в соцсетях! Поэтому их фотографии то и дело появляются в средствах массовой информации. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» пошла по другому пути и сделала подборку местных котов.

Дживс и Вустер

katemolevakatemoleva
- Эх, кто бы дал Мартини в лапу - Как бы звездюлей не дали, за то, что обивку испортили
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Шмель

Фото:Анна Давыдова Фото: СОЦСЕТИ

Фото:Анна ДавыдоваФото: СОЦСЕТИ

Персей

Фото: Светлана Рашванд Фото: СОЦСЕТИ

Фото: Светлана РашвандФото: СОЦСЕТИ

Софья

Фото: Ольга Черемисина Фото: СОЦСЕТИ

Фото: Ольга ЧеремисинаФото: СОЦСЕТИ

Сильвер

journ_girljourn_girl
Типа ангел. Но вы ему не верьте! #котэ
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Сонечка

Фото: Татьяна Лебедева Фото: СОЦСЕТИ

Фото: Татьяна ЛебедеваФото: СОЦСЕТИ

Гешунчик

Фото: Ольга Леонова Фото: СОЦСЕТИ

Фото: Ольга ЛеоноваФото: СОЦСЕТИ

Егорка

murrrchimmurrrchim
Озорник Егорка как всегда оттягивается по полной Да, у нас и не такое порой котейки вытворяют Напоминаем, что наше маленькое котокоролевство работает со вторника по воскресение с 12:00 до 22:00
160 отметок «Нравится»17 комментариевInstagram

И напоследок

murrrchimmurrrchim
Нежнятины вам в ленту Наши котики вчера отдыхали - по понедельникам у них выходной Кто угадает, сколько котиков на этом фото?
78 отметок «Нравится»19 комментариевInstagram
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