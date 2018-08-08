Отец двоих детей из Балахны пошел на грабеж из-за долгов по кредитам
30-летнего мужчину, нападавшего на менеджеров микрофинансовых организаций и вымогавшего деньги, поймали с поличным. Об этом «Комсомольской правде» рассказали сотрудники УУР ГУ МВД России по Нижегородской области.
С июля по август 2018 года злоумышленник с медицинской маской и капюшоном на голове, как герой американских боевиков, заходил в микрофинансовые организации и требовал с менеджеров деньги. В итоге на разбойника завели уголовное дело — грабитель успел очистить кассы в трех организациях и обогатился на 58 300 рублей.
Оперативники выследили подозреваемого через камеры видеонаблюдения, установленные в офисах и проанализировали видеозаписи. Сотрудники полиции изучили манеру поведения грабителя и вычислили, что все три нападения совершены одним человеком. Силовики предположили следующие места, где подозреваемый совершит нападение и выставили засаду.
Уже через день, грабитель проявил себя, выйдя на охоту за очередной денежной добычей и был задержан с поличным.
- Подозреваемым оказался 30-летний житель Балахны, который грабил заведения с 27 июля по второе августа. Сейчас мужчина арестован, - сообщили сотрудники правоохранительных органов.
Вину балахнинский разбойник отрицать не стал:
- Я всего лишь хотел заплатить по кредитам. У меня двое несовершеннолетних детей, - объяснил свои действия балахнинец.
Вместо улучшения финансового положения горе-отцу может грозить
наказание до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
Тем временем расследование продолжается.