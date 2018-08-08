2018-08-08T11:56:57+03:00
Общество

Отец двоих детей из Балахны пошел на грабеж из-за долгов по кредитам

30-летний мужчина хотел поправить финансовое положение и награбил больше 58 000 рублей
Светлана СТРОКАН
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. Балахнинец хотел поправить свое финансовое положение и избавиться от кабальных кредитовФото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. Балахнинец хотел поправить свое финансовое положение и избавиться от кабальных кредитов
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30-летнего мужчину, нападавшего на менеджеров микрофинансовых организаций и вымогавшего деньги, поймали с поличным. Об этом «Комсомольской правде» рассказали сотрудники УУР ГУ МВД России по Нижегородской области.

С июля по август 2018 года злоумышленник с медицинской маской и капюшоном на голове, как герой американских боевиков, заходил в микрофинансовые организации и требовал с менеджеров деньги. В итоге на разбойника завели уголовное дело — грабитель успел очистить кассы в трех организациях и обогатился на 58 300 рублей.

Оперативники выследили подозреваемого через камеры видеонаблюдения, установленные в офисах и проанализировали видеозаписи. Сотрудники полиции изучили манеру поведения грабителя и вычислили, что все три нападения совершены одним человеком. Силовики предположили следующие места, где подозреваемый совершит нападение и выставили засаду.

Уже через день, грабитель проявил себя, выйдя на охоту за очередной денежной добычей и был задержан с поличным.

- Подозреваемым оказался 30-летний житель Балахны, который грабил заведения с 27 июля по второе августа. Сейчас мужчина арестован, - сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Вину балахнинский разбойник отрицать не стал:

- Я всего лишь хотел заплатить по кредитам. У меня двое несовершеннолетних детей, - объяснил свои действия балахнинец.

Вместо улучшения финансового положения горе-отцу может грозить

наказание до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Тем временем расследование продолжается.

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