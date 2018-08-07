«В прошлом году NN Open наделал немало шума, и мы поняли – это та история, которую регион давно ждал»

7 Авг. 10:00 2018-08-07T15:02:43+03:00

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25 августа уже во второй раз подряд Нижний Новгород примет NN Open –фестиваль спорта всероссийского масштаба. NN Open призван не только раскрыть потенциал спортсменов-любителей, стать трамплином в их карьере, но и просто объединить под свои знамена сотни поклонников активного образа жизни.

Какие спортивные зоны будут работать во время фестиваля, кто и с какого возраста может принять участие в соревнованиях по стритболу, футболу и другим видам спорта, с какими известными спортсменами можно будет сфотографироваться и пообщаться – об этом и не только рассказал руководитель проекта NN Open, директор по развитию баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Илья Хайретдинов на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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