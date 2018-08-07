«В прошлом году NN Open наделал немало шума, и мы поняли – это та история, которую регион давно ждал»
25 августа уже во второй раз подряд Нижний Новгород примет NN Open –фестиваль спорта всероссийского масштаба. NN Open призван не только раскрыть потенциал спортсменов-любителей, стать трамплином в их карьере, но и просто объединить под свои знамена сотни поклонников активного образа жизни.
Какие спортивные зоны будут работать во время фестиваля, кто и с какого возраста может принять участие в соревнованиях по стритболу, футболу и другим видам спорта, с какими известными спортсменами можно будет сфотографироваться и пообщаться – об этом и не только рассказал руководитель проекта NN Open, директор по развитию баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Илья Хайретдинов на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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Илья Хайретдинов: «В прошлом году NN Open наделал немало шума, и мы поняли – это та история, которую регион давно ждал»