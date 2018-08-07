Волонтер Сергей Шухрин: "Все, кто был в Кстовском районе с 1 по 3 августа, отсмотрите записи видеорегистраторов!"

7 Авг. 10:00 2018-08-07T16:00:24+03:00

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1 августа по Нижегородской области разлетелась страшная новость: пропала 13-летняя девочка. Маша Ложкарева уехала кататься на велосипеде в районе садового товарищества «Борок» в деревне Горный Кстовского района и не вернулась. С тех пор прошла уже почти неделя: более 400 человек прочесывают окрестности в поисках девочки…

Корреспондент «Комсомольской правды» в Нижнем» Юлия Данченко рассказала о том, как принимала участие в поисках Маши, а координатор поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН» Сергей Шухрин поведал о текущей поисковой ситуации и возможных версиях исчезновения ребенка, и обратился ко всем слушателям «Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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