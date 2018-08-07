Испытано на себе: Закрытый для автомобилей Мызинский мост облюбовали велосипедисты

7 Авг. 22:34 2018-08-07T23:00:48+03:00

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Вот уже три дня Мызинский мост в Нижнем Новгороде закрыт для автомобилей – теперь туда разрешено проезжать только автобусам и строительной технике, задействованной в ремонтных работах. Пойти на столь жесткие ограничения властей вынудили жалобы горожан – дескать, им надоело простаивать часами в пробках на переправе. «Комсомолка» прокатилась по закрытому мосту в час пик и выяснила, стало ли в Нижнем Новгороде меньше пробок после ввода ограничений.

Добраться из центра в нижнюю часть города, проехав через проспект Гагарина, сложно в любое время суток. А уж когда время приближается к шести часам вечера, это и вовсе становится проблемой. Тем не менее, мы рискнули. С улицы Варварской через проспект Гагарина и Мызинский мост проходит несколько автобусов. Первой подошла маршрутка № 97.

Ни одного нарушителя на Мызинском мосту мы не заметили.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Вполне ожидаемо большую часть дороги мы провели в пробках: около университета, около Дворца спорта, около кинотеатра «Электрон»…Но чем ближе мы подбирались к Мызинскому мосту, тем пустыннее становилась трасса. Неужели и, правда, на подъезде к переправе нет пробок? Удивительно, но факт – дорога была абсолютно свободной. Как говорится, раз в жизни и палка стреляет!

- А мы точно тут проедем? – завозились пассажиры маршрутки, увидев перегороженную дорогу и запрещающие знаки. – Нам ведь на ту сторону надо…

- Не бойтесь! Нам можно, - гордо ответил водитель, въезжая на абсолютно пустой мост. Думаю, именно с таким видом разъезжают водители кортежных автомобилей.

Закрытый для автомобилей Мызинский мост облюбовали велосипедисты.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Пока остальные пассажиры облегченно вздыхали, вновь обретя надежду попасть в нижнюю часть города, я внимательно поглядывала по сторонам. Что я там надеялась увидеть? Нарушителей! Признаюсь честно, виной всему ролик, облетевший сегодня интернет. На нем видно, как водители легковых автомобилей аккуратненько объезжают заграждения и несутся по пустому мосту. То ли сотрудники ГИБДД тоже посмотрели это видео, то ли просто перестраховались в час пик, но с каждой стороны въезда на мост стояло по полицейской машине и по строгому автоинспектору. Поэтому сколько я ни вглядывалась, ни одного нарушителя так и не обнаружила.

Зато кого было на мосту в избытке, так это велосипедистов. Воспользовавшись уникальной возможностью и ловко лавируя между маршрутками, они быстренько превратили переправу в одну большую велодорожку. За 7 минут езды по мосту нам попались навстречу сразу пять обладателей двухколесных друзей.

- Здесь проезда нет! Разворачивайтесь!- на подъезде к мосту из нижней части города стоит точно такая же полицейская машина и даже точно такой же инспектор. С непривычки машины то и дело упираются в неожиданную преграду и полицейскому приходится одного за другим разворачивать автомобильных потеряшек. На другой стороне улицы такая же тишь да гладь – ни пробок, ни нарушителей, ни заплутавших водителей. Наконец, после десяти минут ожидания, все-таки замечаю легковой автомобиль, несущийся по закрытому мосту. О, все-таки один проскочил мимо бдительных стражей порядка! Но, увы, при ближайшем рассмотрении это оказался полицейский автомобиль с проблесковым маячком на крыше.

- Сейчас ездить одно удовольствие! – переговариваются женщины на остановке «Карповская церковь». – С ветерком летаем!

Зато Молитовский мост в это время сковало "красным".Фото: Яндекс.Пробки

Неужели и, правда, перекрытый мост защитил нижегородцев от пробок? Не будем лукавить, заторы в Нижнем Новгороде остались. Вероятно, их стало даже больше. Просто с привычного для всех Мызинского моста они переместились на другие переправы. Достаточно заглянуть в любое «пробочное» приложение, чтобы увидеть, как «красным» сковало и мосты, и подъезды к ним. Пока пассажиры маршруток летают с ветерком по Мызинскому мосту, обладатели собственных авто томятся в многочасовых пробках на Молитовском. Но скажу честно, как завсегдатай общественного транспорта, я бы не отказалась, чтобы такой ремонт продолжался подольше. А главное – не мешало бы его и на проспекте Гагарина начать. Глядишь, и там можно будет с ветерком гонять!

КСТАТИ

Мызинский мост могут открыть для движения уже в начале сентября. Именно к этому времени планируется завершить первый этап реконструкции. Сейчас рабочие продолжают заливать бетонное основание, на которое укладывают гидроизоляцию. А 8 августа планируется начать укладку первого из двух слоев литого асфальтобетона. Второй этап реконструкции запланирован на 2019 год.