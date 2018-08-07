«Проскакивают под кирпич»: Нижегородские автомобилисты продолжают ездить по перекрытому Мызинскому мосту
Очередной ремонт Мызинского моста по традиции стал главной транспортной болью для всех нижегородских автомобилистов. Огромные пробки, долгие простои на подъезде и потерянное время – все это вызвало многочисленные жалобы со стороны нижегородцев. После долгих раздумий городские власти решили перекрыть мост для владельцев личного транспорта.
- Ситуация на мосту продолжает оставаться сложной, образуются большие заторы, - поделился глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. - Жители рассказывают, что проезд по Мызинскому мосту может занимать до часа. Поэтому с полуночи 4 августа движение по мосту будет ограничено для всех видов транспорта, кроме пассажирского и строительной техники, используемой для ремонта моста.
И действительно, на мосту выставили дополнительные запрещающие знаки, а следить за соблюдением правил поставили сотрудников ГИБДД. Вот только особенно юрким водителям все равно удается прошмыгнуть на заветную переправу. Запретный плод, как говорится, сладок.
- Так можно или нельзя? – написал возмущенный Кирилл Романов, опубликовав ролик с проштрафившимися водителями в социальных сетях. – Тоже хочется и колется.
На видео видно, как легковушки, помедлив минуту около запрещающих знаков, сворачивают на перекрытый мост. Так-то ведь и, правда, быстрее! Да вот только в конце моста их ждет неприятный
- ДПС стоят и внизу, и наверху, автомобили не пропускают, разворачивают, - рассказала нижегородка Оксана Шевелева. - Внизу стоят напротив остановки «Карповская церковь». Наверху стоят у технологического разрыва, на нем и разворачивают, сами видели.
Нижегородские водители продолжают ездить через Мызинский мост.