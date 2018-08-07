2018-08-07T16:41:17+03:00
Общество

Нижегородец создал и выложил в сеть «комсомольскую» викторину

В ней предлагается вспомнить времена нижегородского комсомола
Светлана СТРОКАН
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Игорь Пшеницын работал над викториной не только как айти-специалист, но и как художникИгорь Пшеницын работал над викториной не только как айти-специалист, но и как художникФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Чтобы не расставаться с комсомолом и быть вечно молодым нижегородец Игорь Пшеницын создал викторину, которая проверит память бывших комсомольцев и познакомит с комсомолом тех, кому вживую с этим явлением встречаться не довелось.

Художник, дизайнер и айтишник Игорь Пшеницын уже давно сотрудничает с музеями и создает познавательные викторины. На этот раз взгляд художника упал на эту тему не случайно — 29 октября исполнится 100 лет комсомолу.

- Я далек от комсомола и только остается слушать истории от друзей. Нижегородский комсомол — штука интересная. Вокруг него ходит множество мифов и легендов, и они сильно отличаются. Захотелось рассказать нижегородцам о комсомоле в игровой форме, - рассказывает Игорь.

Для того, чтобы проверить знания, достаточно написать имя и почту — на нее пришлют результаты теста. В викторине предлагается ответить на 10 вопросов, которые обновляются раз в 10 дней. Для того, чтобы внедрить в систему новые вопросы Игорь тратит около недели.

Вопросы сложные даже для бывалых комсомольцев — угадать, что за фильм изображен — еще полбеды. А написать режиссера и дату выпуска — для этого поверхностных знаний будет мало.

Каждые 10 дней вопросы в тесте обновляются Фото: Соцсети

Каждые 10 дней вопросы в тесте обновляютсяФото: Соцсети

Было бы кощунством не проверить свои знания и «Комсомольской правде». Вопросы оказались такими сложными, что подключилась вся редакция.

Для успешного прохождения нужно было набрать больше 60 баллов. Что ж, у нас 57. Видимо, молода еще наша «Комсомолка» для комсомола.

Попытать удачу и пройти тест можно по ссылке — http://www.exclusive-art.ru/komsomol/

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