2018-08-07T16:09:27+03:00
Происшествия

Иномарка улетела в реку рядом с Борским мостом

На место происшествия приехали спасатели [фото, видео]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: Людмила МакароваФото: Людмила Макарова
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Сегодня, 7 августа 2018 года, в районе Борского моста в Волге обнаружили автомобиль марки Mitsubishi. На место происшествия приехали спасатели. Операцию по высвобождению засняла нижегородка Людмила Макарова. Она выложила фото и видео в соцсети.

- Все живы здоровы, начали вытаскивать машину сегодня, наверное, вчера ее там утопили, - написала девушка.

Фото: Людмила Макарова

Фото: Людмила Макарова

В пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили «Комсомольской правде», что сотрудники спасательного отряда начали доставать иномарку из Волги примерно днем около половины второго. Бойцы до сих пор работают на месте происшествия, пытаясь выяснить обстоятельства случившегося.

Многих пользователей интересует самый главный вопрос – что с пассажирами? Эта информация тоже пока неизвестна.

- Явно не с моста упала - по пьяни наверное ночью утопили, туда много народу приезжает, - написал в комментариях Сергей Вашурин.

- Скоро в продаже :не бита, не крашена , в салоне матом не ругались, не курили , 1 хозяин, - отшутился Александр Асе.

- Вопросов только 2,зачем и как? - спросил Сергей Самсонов.

- Может, ручник забыл, дёрнуть, - предположил Диман Иванов.

Однако пока машина не будет спасена, подробности остаются загадкой.

Иномарка улетела в реку рядом с Борским мостом в Нижнем Новгороде.

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