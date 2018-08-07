2018-08-07T15:11:30+03:00
Спорт

Квесты, экскурсии и театр: Определено будущее стадиона «Нижний Новгород»

Некоторые помещения будут сдаваться в аренду под офисы
Юлия ИСАЕВА
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Стало известно, как будет использоваться стадион «Нижний Новгород»Стало известно, как будет использоваться стадион «Нижний Новгород»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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6 августа 2018 года была утверждена концепция наследия чемпионата мира по футболу. Документ опубликован на сайте правительства России.

Целью Концепции является эффективное использование спортивной инфраструктуры, возведённой к чемпионату мира, и развитие футбола в стране. Согласно информации, на всех стадионах, которые были построены к ЧМ-2018, планируется проводить матчи Профессиональной футбольной лиги, Футбольной национальной лиги, Российской футбольной Премьер-лиги, международных футбольных матчей и других культурно-спортивных мероприятий.

Например, на стадионе будут проходить музыкальные фестивали (хоровые и духовой музыки), театральные постановки, обзорные экскурсии, квесты и лекции для учащихся школ. Там также могут обустроить музей истории спорта и выставки, а свободные помещения будут приносить доход за счет сдачи в аренду под офисы.

Кроме того, стало известно, что в 2019 году нижегородская арена будет передана из федеральной собственности в собственность Нижнего Новгорода.

Напомним, в столице Приволжья прошли пять матчей ЧМ-2018: Швеция-Республика Корея, Аргентина-Хорватия, Англия-Панама, Швейцария-Коста Рика и БельгияФранция.

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