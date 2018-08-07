2018-08-07T13:28:11+03:00
Общество

Стало известно, почему разбирают новенькую брусчатку в районе Мещеры

После ЧМ-2018 на улице Пролетарской вновь начались строительные работы
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Стало известно, почему разбирают новенькую брусчатку в районе Мещеры. ФОТО: Роман БобковСтало известно, почему разбирают новенькую брусчатку в районе Мещеры. ФОТО: Роман Бобков
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Несмотря на то, что предмундиальная суета давно стихла, на днях в районе стадиона вновь появились рабочие. На глазах изумленных жителей они начали разбирать новенькую брусчатку на улице Пролетарской.

- Кто-нибудь знает, зачем разбирают брусчатку на улице Пролетарская на Мещере, только что уложенную перед чемпионатом? – тут же заволновались нижегородцы в социальных сетях.

Некоторые шутники в комментариях даже предположили, что брусчатку брали в аренду – на время приезда заморских гостей. Но все оказалось куда проще.

- На улице Пролетарской в районе Мещеры в рамках гарантийных обязательств подрядная организация проводит работы по устранению выявленных нарушений и замечаний, - сообщили в ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог.

Напомним, в Нижегородской области программа подготовки к ЧМ-2018 была утверждена первой среди всех регионов-организаторов турнира и является одной из самых масштабных. В Нижнем Новгороде к чемпионату было построено около пятидесяти объектов, в том числе станция метро "Стрелка", спортивные базы, гостиницы и многое другое.

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