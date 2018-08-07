Проезд за 19 рублей: в нижегородских маршрутках заработала система пересадочных тарифов

СЕГОДНЯ 11:07 2018-08-07T11:06:02+03:00

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На частных маршрутках внедрили пересадочные тарифы. Тарифы действуют на номерах 14, 39, 63, 71, 79, 89. Об этом сообщили в департаменте транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода.

- В 2017 году в Нижнем Новгороде начала действовать новая линейка тарифов. Нижегородские пассажиры первыми в России смогли воспользоваться двумя пересадочными тарифами в муниципальном общественном транспорте без ограничения количества пересадок: тариф «60 минут» за 26 рублей и тариф «90 минут» за 40 рублей, - рассказали специалисты.

Насколько выгодны такие нововведения подсчитали сотрудники Автоматизированной системы контроля оплаты проезда:

- Средняя стоимость поездки при использовании пересадочных тарифов составляет порядка 18-19 рублей.

По данным департамента, был расширен список проездных: горожане получили право выбирать удобные для себя варианты: по виду расчета (наличные, банковская карта, транспортная карта), по количеству поездок (16, 30, 60, 90 поездок), а также по количеству суток: либо - безлимитный на семь дней, либо - на один месяц. Таким образом, стоимость одной поездки в данном случае может варьироваться от 22,22 до 28 рублей.