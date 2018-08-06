6 Авг. 10:00 2018-08-07T09:48:00+03:00

Какая судьба ждет стадион «Водник», КЗ «Юпитер» и другие «забытые» объекты в Нижнем Новгороде? Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Как понимаются общественные пространства в нашем городе, обсудили в программе «Горький Сити» на Радио «КП» 92,8 FM

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Парк «Дубки», сквер им. 1905 года в Нижнем Новгороде начнут благоустраивать в этом году, но почему у нас забыты стадион «Водник», ДК им. Ленина, здание бывшего концертного зала «Юпитер»? Какова судьба этих и других общественных пространств? Обсудили с членом Союза журналистов России, общественным деятелем Леонидом Сухотериным в программе «Горький Сити» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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