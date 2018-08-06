«Веб-сериалы – это свобода высказывания и формата, когда мы запускаем в интернет и набираем более двух миллионов просмотров»

6 Авг. 10:00 2018-08-07T09:43:44+03:00

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4 августа в Нижнем Новгороде открылся международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. Церемония открытия состоялась в государственном центре современного искусства «Арсенал». В рамках церемонии был вручен и первый приз фестиваля. Он достался нижегородскому режиссеру Арсению Гончукову «За первый российский веб-сериал» «Район тьмы».

В эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM режиссер рассказал об этом новом веянии, которое стремительно набирает обороты и популярность у зрителей самых разных возрастов.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!